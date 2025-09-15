Χαμός για ένα εισιτήριο του μεγάλου αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στις αρχές του Μάρτη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/9, 14:00) τη διάθεση των εισιτηρίων για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2025/26 στη Euroleague και ήδη σε ελάχιστες ώρες έχουν φύγει πολλά εισιτήρια.

Ειδικά για το ντέρμπι της 6ης Μαρτίου του 2026 με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Regular Season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, γίνεται πραγματικά χαμός και τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί!

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια της Euroleague, η πρωταθλήτρια Ελλάδας ενημέρωσε πως έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι θέσεις για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μόλις 3 ώρες αφότου τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα «μαγικά χαρτάκια», έχουν μείνει μόλις 500 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο -επαναλαμβάνουμε- θα λάβει χώρα στις 6 Μαρτίου του 2026 στο ΣΕΦ!