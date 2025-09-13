Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στην παράταση με 83-80 και σουτ του Μάικ Τζέιμς, 6.6′ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με τον Εβάν Φουρνιέ να παίρνει το τελευταίο σουτ του ματς, στο οποίο αστόχησε. Έδειξε να βρίσκει ρυθμό ο Κίναν Έβανς που έβαλε και ένα τεράστιο σουτ στην παράταση.

Ο Ολυμπιακός είχε έξι 6 απουσίες στο παιχνίδι (Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ) και παρά το άσχημο ξεκίνημα, μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Τόμας Γουόκαπ και Ντόντα Χολ. Ο «Θωμάς είχε 16 πόντους με 5/7 σουτ, ενώ ο Αμρικανός σέντερ, έβαλε 15.

Η Μονακό ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 της Μονακό με τον Μίροτιτς να πετυχαίνει και τους πέντε πόντους των Γάλλων. Το πρώτο τηλεοπτικό τάιμ άουτ ήρθε στο πεντάλεπτο με τους Μονεγάσκους να προηγούνται με +5 και σκορ 9-4. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός βελτίωσε την επιθετική του εικόνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -6 από τη Μονακό και σκορ 18-12. Οι ερυθρόλευκοι είχαν 4/16 σουτ εντός πεδιάς, με 0/5 τρίποντα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μονακό συνέχισε να έχει καλύτερο ρυθμό από τον Ολυμπιακόσ την επίθεση με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να προσπαθεί να βρει αυτοματισμούς και φάσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει τη μπάλα με τον γνωστό του τρόπο στην περιφέρεια. Η Μονακό συνέχισε να βρίσκεται μπροστά και μάλιστα με διψήφια διαφορά στο 15’, με τους Μονεγάσους να είναι στο +11 και σκορ 24-35. Το ημίχρονο τελείωσε με τη Μονακό μπροστά με 8 πόντους και σκορ 42-34. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε, 10/28 εντός πεδιάς με 3/11 τρίποντα. Είχε 9 ασίστ για 8 λάθη, ενώ σουτάρει με χαμηλό ποσοστό στις βολές με 11/17.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα, αλλά…

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα, κυκλοφόρησε καλύτερα τη μπάλα και βρήκε καλές επιλογές στην επίθεση. Το τρίτο δεκάλεπτο είχε αρκετούς πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό, με τον Κουμάντζε να δίνει πράγματα και τον Εβάν Φουρνιέ να καθοδηγεί την επίθεση των ερυθρόλευκων, οι οποίοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο -4 και σκορ 51-55.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και στις δύο πλευρές του παρκέ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και με ένα αναπάντητο σερί 7-0, προσπέρασε για πρώτη φορά στο ματς για το 58-55 στο 32′ Μάλιστα, μετά το τρίποντο του Γουόκαπ, ο ΜακΚίσικ με ένα ακόμη εύστοχο σουτ πίσω από τα 6,75μ. έκανε το +6 (61-55). Ο Μάικ Τζέιμς στο τελευταίο δίλεπτο πήγε να πάρει πάνω του το ματς με δύο εύστοχα τρίποντα για το 67-70 στο 39′, με τον Πίτερς να απαντά με ένα γκολ-φάουλ για το 70-70. Σκορ που δεν άλλαξε με τη συμπλήρωση των 40 λεπτών, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης.

Στην παράταση οι δύο ομάδες συνεχίσαν να βρίσκονται κοντά, με τον Μάικ Τζέιμς να κρίνει το παιχνίδι με buzzer beater τρίποντο, 6.6» δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με τον Εβάν Φουρνιέ να παίρνει το τελευταίο σουτ, με τον Γάλλο να αστοχεί και τη Μονακό να παίρνει η νίκη στο πρώτο ματς των ερυθρολεύκων στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 34-42, 51-53, 70-70, 80-83 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.