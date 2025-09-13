Αποκαλυπτήρια για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μονακό

Την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν συνεχίζει ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες μάλιστα σήμερα (13/9) να δίνουν έναν δυνατό φιλικό με την Μονακό, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη γαλλική ομάδα, ενώ αύριο (14/9) θα παίξουν με την Παρί. Δύο φιλικά, στα οποία ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία, παρότι λείπουν αρκετοί διεθνείς, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Eurobasket.

Με Μιλουτίνοφ, χωρίς τους Ελληνες διεθνείς

Ο λόγος για τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα ενσωματωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους με την Εθνική ομάδα, ενώ αντίθετα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ολοκλήρωσε την περιπέτειά του στο Eurobasket με την Σερβία, βρίσκεται κανονικά στην Κύπρο με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ολυμπιακός, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των πολλών απουσιών, θα δώσει δυνατά φιλικά, που θα βοηθήσουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, ενώ οι φίλοι του πειραϊκού συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των πρωταθλητών Ελλάδας, όπως είναι ο Τάισον Γουόρντ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τουρνουά ξεκίνησε χθες (12/9), με την Παρί να διαλύει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου με 107-70.