Το μήνυμα του Κλέιζα για τον Ολυμπιακό

Ένα όμορφο στιγμιότυπο συνέβη σήμερα στην προπόνηση της Λιθουανίας, ενόψει του προημιτελικού του Eurobasket απέναντι στην Ελλάδα.

Ο Λίνας Κλέιζα, που βρίσκεται στο επιτελείο του Ρίμας Κουρτινάιτις, μόλις αντιλήφθηκε τους Έλληνες δημοσιογράφους, φώναξε: «Αγαπάω τον Ολυμπιακό».

Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε μόλις μία σεζόν με τα ερυθρόλευκα, η σχέση του με τον Ολυμπιακό παραμένει ισχυρή, κάτι που έκανε τους Έλληνες δημοσιογράφους να χαμογελάσουν και να εκτιμήσουν τη χειρονομία του.

Το περιστατικό δείχνει ότι, πέρα από τον ανταγωνισμό στο παρκέ, ο Κλέιζα διατηρεί ζεστές σχέσεις με τον ελληνικό σύλλογο.