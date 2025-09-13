Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ δεν παίζουν στο φιλικό με τη Μονακό
Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο φιλικό της Κύπρου κόντρα στη Μονακό.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει δύο παίκτες στην διάθεσή του.
Ο ένας είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που θα απουσιάζει γιατί έφτασε στην Κύπρο το πρωί του Σαββάτου (13/9) λόγω υποχρεώσεων με την Euroleague (διαφημιστικού χαρακτήρα).
Ο άλλος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχει πραγματοποιήσει μόλις μία προπόνηση μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική Σερβίας και έτσι θα προφυλαχθεί.
