Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ δεν παίζουν στο φιλικό με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει δύο παίκτες στην διάθεσή του.

Ο ένας είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που θα απουσιάζει γιατί έφτασε στην Κύπρο το πρωί του Σαββάτου (13/9) λόγω υποχρεώσεων με την Euroleague (διαφημιστικού χαρακτήρα).

Ο άλλος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχει πραγματοποιήσει μόλις μία προπόνηση μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική Σερβίας και έτσι θα προφυλαχθεί.