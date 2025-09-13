LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!