Ολυμπιακός: Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την τεράστια απώλεια του Ντούσαν Ίβκοβιτς (vid)
Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς «έφυγε» σαν σήμερα (16/9) από τη ζωή το 2021 με τον Σέρβο προπονητή να συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το μπάσκετ και όχι μόνο…
- Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
- «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα ΙΧ ένα 24ωρο
- Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους
Συμπληρώθηκαν, κιόλας τέσσερα χρόνια από την μέρα που ο εμβληματικός προπονητής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, άφησε τη τελευταία του πνοή στο Βελιγράδι σε ηλικία 78 ετών, από μόλυνση που του προκάλεσαν τα αγαπημένα του περιστέρια.
Ο «Ντούντα» αποτέλεσε έναν από του πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τους φίλους των Πειραιωτών να τον λατρεύουν για πολλούς λόγους. Ο Σέρβος πραγματοποίησε δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού (1996-1999, 2010-2012),έχοντας πανηγυρίσει δύο τρόπαια Euroleague (1997,2012) με τους ερυθρόλευκους.
Αυτή ήταν η μοναδική φορά που ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε σε ομάδα για δεύτερη φορά σε ολόκληρη την καριέρα του.
Ο Ίβκοβιτς και ο Ολυμπιακός
Το αποτύπωμά του έχει μείνει ανεξίτηλο και σε ολόκληρο τον χώρο του μπάσκετ. Ο Ίβκοβιτς, γεννήθηκε στο Βελιγράδι στις 29 Οκτωβρίου 1943, είχε καθίσει επίσης και στον πάγκο του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ (1991-1993), του Πανιωνίου (1994-1996) και της ΑΕΚ (1999-2001). Στο πλούσιο παλμαρέ του, είχε μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα Ελλάδας και τέσσερα Κύπελλα.
Με την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Αργεντινής το 1990, καθώς επίσης και το χρυσό μετάλλιο στα Ευρωμπάσκετ το 1989 και το 1991. Μετέπειτα, με την εθνική Σερβίας πήρε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 1995 και το ασημένιο στην Πολωνία το 2009. Είχε και ένα χρυσό στην Πανεπιστημιάδα.
- Θα έρθει η ώρα που θα δούμε τον Καραλή να απειλεί τον Ντουπλάντις
- Ποιος είναι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης που ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στην πάλη (pics, vids)
- A Bola: «Ο Ιωαννίδης τρελαίνεται να παίξει με τη Σπόρτινγκ στο Champions League»
- Ο Αταμάν και τα δάκρυά του στην υποδοχή της Τουρκίας (vid)
- Νέο συγκινητικό βίντεο του Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου»
- Ολυμπιακός: Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την τεράστια απώλεια του Ντούσαν Ίβκοβιτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις