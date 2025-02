Στους φιναλίστ για την κλάση του 2025 στο Hall of Fame ο Ντούσαν Ίβκοβιτς (pic)

Ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ, ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο Hall of Fame.

Ο Σέρβος τεχνικός που έγραψε τη δική του ιστορία στο άθλημα είναι ανάμεσα στους φιναλίστ για την τάξη του 2025, όπως γνωστοποίησε σχετικά η αρμόδια επιτροπή.

One of the most influential coaches in European Basketball, A Class of 2025 Finalist, Dušan Ivković. #25HoopClass pic.twitter.com/blgruPNet9

