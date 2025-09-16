Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!» (pic)
Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε σαν σήμερα (16/9) από την ζωή και ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων από τον θάνατό του.
Μια από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες στον χώρο του μπάσκετ άφησε σαν σήμερα (16/9) την τελευταία του πνοή. Τέσσερα χρόνια πριν, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, μια από τις «σημαίες» του Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Ο «Ντούντα» αποτέλεσε έναν από του πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία των Πειραιωτών, καθώς ο Σέρβος πραγματοποίησε δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού (1996-1999, 2010-2012),έχοντας πανηγυρίσει δύο τρόπαια Euroleague (1997,2012) με τους «ερυθρόλευκους».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να τιμήσει την μνήμη του Ίβκοβιτς, μέσω μίας ανάρτησης στα social media.
Το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Ίβκοβιτς
🕊️ Σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ένας θρύλος της προπονητικής, ένας δάσκαλος του μπάσκετ!
🙏🏽 Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ! #OlympiacosBC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🕊️ On this day, we lost Dusan Ivkovic — a coaching legend and a true master of basketball.
🙏🏽… pic.twitter.com/6QhWrS0WU0
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 16, 2025
