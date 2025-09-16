Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!» (pic)

Μια από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες στον χώρο του μπάσκετ άφησε σαν σήμερα (16/9) την τελευταία του πνοή. Τέσσερα χρόνια πριν, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, μια από τις «σημαίες» του Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο «Ντούντα» αποτέλεσε έναν από του πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία των Πειραιωτών, καθώς ο Σέρβος πραγματοποίησε δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού (1996-1999, 2010-2012),έχοντας πανηγυρίσει δύο τρόπαια Euroleague (1997,2012) με τους «ερυθρόλευκους».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να τιμήσει την μνήμη του Ίβκοβιτς, μέσω μίας ανάρτησης στα social media.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Ίβκοβιτς