Τούρκογλου: «Συνεχίζουμε με Αταμάν για το Παγκόσμιο του 2027»
Ο Χέντο Τούρκογλου αποκάλυψε πως ο Εργκίν Αταμάν θα βρίσκεται κανονικά στη θέση του προπονητή της Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας τουλάχιστον μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της χώρας, Χέντο Τούρκογλου, σε δηλώσεις που παραχώρησε, ενώ στάθηκε και στην πορεία της ομάδας στο Eurobasket 2025.
Οι δηλώσεις του Χέντο Τούρκογλου για τον Αταμάν:
«Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο για πολλά χρόνια, τόσο με την τρέχουσα γενιά όσο και με τους παίκτες που θα τους διαδεχθούν. Διαθέτουμε το τεχνικό προσωπικό και τους παίκτες που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κάθε διοργάνωση θα αποτελεί στόχο για εμάς. Οι προκριματικοί αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που ξεκινούν τον Νοέμβριο, είναι πολύ σημαντικοί.
Ως εθνική ομάδα, πρέπει να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις. Θέλουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και να αγωνιστούμε με μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα τουρνουά.
Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τα παιδιά μας πέτυχαν μια επιτυχία που θα έκανε όλους περήφανους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το τεχνικός μας επιτελείο. Οι νέοι παίκτες που αναδύονται θα μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο.
Η μόνη μας ελπίδα είναι να μην μας αφήσουν μόνοι μας σοβαροί τραυματισμοί πριν πάμε σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η αυτοπεποίθηση των παικτών μας και ο χρόνος συμμετοχής που θα έχουν στις ομάδες τους θα αυξηθούν. Βελτιώνουμε το μπάσκετ κάθε μέρα».
