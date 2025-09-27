Ο Χόλμς στάζει μέλι για Αταμάν: «Είναι έξυπνος και παθιασμένος με το μπάσκετ»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Euroleague παραχώρησε ο Ρισόν Χολμς μιλώντας για διάφορα θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν, στους συμπαίκτες του, στον κόσμο της ομάδας, αλλά και στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε Ευρώπη και ΝΒΑ.

Οι δηλώσεις του Ρισόν Χολμς:

Για τον Εργκίν Αταμάν: «Είναι έξυπνος, φίλε. Είναι έξυπνος. Είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, παθιασμένος με τους παίκτες του. Το βλέπεις, το αποπνέει. Ανυπομονώ να παίξω για έναν τέτοιο προπονητή».

Για τους συμπαίκτες του: «Ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με το ρόστερ όταν ήρθα», πρόσθεσε. «Απλώς νομίζω ότι όλοι ήταν υπέροχοι μαζί μου, με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή, κι αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Όλοι με βοηθούν να κατανοήσω την ορολογία και τα σχετικά. Όλοι είναι απλώς καταπληκτικοί».

Για τις διαφορές ανάμεσα σε Euroleague και ΝΒΑ: «Στην Euroleague πρέπει να κατανοείς την τακτική, το πού πρέπει να βρίσκεσαι, πώς να στήνεις τα σκριν. Όλα είναι πολύ πιο τακτικά και προτιμώ να παίζω μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο, οπότε μου αρέσει. Νομίζω ότι απλώς είναι να παίζεις μπάσκετ με την ίδια νοοτροπία, να έχεις επίδραση κάθε φορά που πατάω στο παρκέ και να προσπαθώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Για το τι τον περιμένει από τους οπαδούς: «Ανυπομονώ, ανυπομονώ. Μου στέλνουν βίντεο από οπαδούς για το τι να περιμένω από τότε που υπέγραψα, οπότε περιμένω με ανυπομονησία να το ζήσω από κοντά».