Ποιος είναι ο λόγος που ο Αταμάν δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκό στο ματς με τον ΠΑΟΚ
Γιατί ο Εργκίν Αταμάν δεν θα είναι στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ με 103-96, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που δεν θα έχει στην άκρη του πάγκου του τον Εργκίν Αταμάν.
Ο λόγος που θα συμβεί αυτό είναι διότι ο Τούρκος προπονητής είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική αποκλεισμού ενός αγώνα για τις δηλώσεις που είχε κάτι μετά το τέλος του τέταρτου τελικού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν, όπου οι ερυθρόλευκοι στέφθηκαν πρωταθλητές.
Έτσι, ο Χρήστος Σερέλης θα καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση της τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν:
«Επιβάλλεται στον Εργκιν Αταμαν, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δηλώσεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 8-6-2025, μετά τη λήξη του τέταρτου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)», είχε αναφέρει η απόφαση του αθλητικού δικαστή.
