Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Διακοπή… νούμερο 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός να παίρνουν τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα το BIG 4 έχει φυσικά να διαχειριστεί και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα με την επιστροφή.

Κάτι που θα κληθεί να κάνει και η ομάδα του Χρήστου Κόντη που έχει να διαχειριστεί αρκετά πράγματα, με τον Έλληνα τεχνικό να συνεχίζει τη δουλειά του, θέλοντας να βελτιώσει όσο περισσότερο μπορεί την εικόνα που παρουσιάζουν οι Πράσινοι μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.



Η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη αφού το «τριφύλλι» επιστρέφει παίζοντας με τον Άρη στο «Βικελίδης» (19/10), για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ακολουθεί η Φέγενορντ εκτός έδρας, για την 3η της League Phase του Europa League. Από’ κει και πέρα, συνεχίζει με Αστέρας εντός (26/10) και μετά τρία δύσκολα εκτός έδρας, πρώτα με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο, μετά με το Βόλο για το πρωτάθλημα και τελευταίο με τη Μάλμε για το Europa League. Το δικό του πρόγραμμα-φωτιά κλείνει -με τι άλλο- με ντέρμπι, εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ (9/11), πριν την επόμενη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός και το πρόγραμμα μετά τη διακοπή:

19/10 Άρης – Παναθηναϊκός / Super League

23/10 Φέγενορντ–Παναθηναϊκός / Europa League

26/10 Παναθηναϊκός–Αστέρας Τρίπολης / Super League

29/10 Ατρόμητος–Παναθηναϊκός / Κύπελλο Ελλάδας Betsson

1/11 Βόλος–Παναθηναϊκός / Super League

06/11 Μάλμε–Παναθηναϊκός / Europa League

9/11 Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ / Super League