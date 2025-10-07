Τις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς θα στερηθεί τουλάχιστον για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες ο Χρήστος Κόντης. Ο Νιγηριανός επιθετικός θα απουσιάσει σίγουρα από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Άρη, Φέγενορντ, Αστέρα AKTOR, Ατρόμητο και ΝΠΣ Βόλο και οριακά θα προλάβει τα ματς με Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Ντέσερς τραυματίστηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, την επομένη του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις. Ο 30χρονος στράικερ είχε μία άσχημη σύγκρουση με τον Ντραγκόβσκι, που κράτησε εκτός δράσης και τον Πολωνό γκολκίπερ για λίγες ημέρες.

Η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για κάκωση στον αστράγαλο, όμως όταν μετά από μερικές ημέρες δοκίμασε να προπονηθεί, ο ποδοσφαιριστής συνέχισε να πονάει. Οπότε, το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλλιού υπέβαλλε τον Ντέσερς σε νέο κύκλο εξετάσεων και ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν καλά.

Ο 3οχρονος στράικερ δεν υπέστη μεγαλύτερο τραυματισμό στην ποδοκνημική και επιβεβαιώθηκε η πρώτη εκτίμηση για κάκωση. Όμως η ευαισθησία στο σημείο και το ιστορικό του Ντέσερς, οδηγούν σε μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση της αποθεραπειας του, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από τον συνηθισμένο.

Ήδη, ο άσος του Παναθηναϊκού φοράει για μερικές μέρες προστατευτική μπότα, προκειμένου να προφυλάξει το πόδι του και θα επανέρθει στις υποχρεώσεις της ομάδας με μεγάλη προσοχή. Μόνο όταν δεν πονάει και οι γιατροί του club είναι βέβαιοι για την ομαλή επανένταξη του Ντέσερς.