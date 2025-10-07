Μέχρι σήμερα η ΠΑΕ δεν έχει επισημοποιήσει την πρόσληψη του Φράνκο Μπαλντίνι, όμως ανεπισήμως ο Ιταλός παράγοντας συνεργάζεται ήδη με τον Γιάννη Αλαφούζο. Από τις λίγες πληροφορίες που έχουν «διαρρεύσει», ο Μπαλντίνι θα λειτουργεί ως εξωτερικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, δεν θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα και δεν θα έχει ανάμειξη στα καθημερινά ζητήματα.

Ωστόσο, μέχρι τις ανακοινώσεις και πιθανώς την παρουσίαση του, το ακριβές χαρτοφυλάκιο του 65χρονου διοικητικού στελέχους συνιστά ένα μυστήριο. Αν ο Μπαλντίνι θα περιοριστεί σε συμβουλές και απόψεις στον Αλαφούζο ή θα έχει λόγο στην επιλογή προσώπων σε κρίσιμα πόστα για τη λειτουργία του Τριφυλλιού.

Διότι είναι προφανές πως είναι τελείως διαφορετικό ο Μπαλντίνι να αποτελεί έναν προνομιακό συνομιλητή του Αλαφούζου με επίσημο μανδύα και αλλιώς να επιλέξει ή να υποδείξει συνεργάτες. Οπότε, κάτα κάποιον τρόπο, η πρώτη πράξη που θα δείξει το εύρος των αρμοδιοτήτων του Ιταλού, είναι ο νέος προπονητής. Αν και όταν φτάσει εκείνη η ώρα, αφού προς το παρόν ο Χρήστος Κόντης θα συνεχίσει τη δουλειά του και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Προφανώς, τα ονόματα που απασχόλησαν τη διοίκηση του Παναθηναϊκού το προηγούμενο χρονικό διάστημα (του Σεργκέι Ρεμπρόφ συμπεριλαμβανομένου) δεν θα εξεταστούν ξανά, εφόσον ο Μπαλντίνι εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση. Γιατί ο 65χρονος παράγοντας έχει δική του ατζέντα και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από των ανθρώπων του Τριφυλλιού.

Επίσης, έχει σημασία αν ο Μπαλντίνι θα φέρει στην Αθήνα και δικούς του ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανόν να προστεθούν στο «πράσινο» οργανόγραμμα ένα ή δύο πρόσωπα της αρεσκείας του Ιταλού. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε ο Μπαλντίνι δεν θα έχει απλά συμβουλευτικό ρόλο, αλλά κατ’ ουσίαν θα αποφασίζει και θα διοικεί, απλώς εκείνος δεν θα μένει μόνιμα στην Αθήνα και θα ασκεί υψηλή εποπτεία.

Πάντως, για την ώρα κανένα μέλος της διοίκησης του Παναθηναϊκού δεν έχει ενημέρωση για τις εξελίξεις και όλοι περιμένουν τα νεότερα από το αφεντικό του συλλόγου.