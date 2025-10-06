Παναθηναϊκός: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Μπολόνια μέσω του «Fly With The Stars» (pic)

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τις πληροφορίες για το ταξίδι της ομάδας στην Μπολόνια, όπου το τριφύλλι θα αντιμετωπίσει την Βίρτους για την Euroleague, στις 24 Οκτωβρίου στις 21:00.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Fly With The Stars», οι φίλοι της ομάδας μπορούν να συνοδεύσουν την αποστολή της ομάδας στους εκτός έδρας αγώνες, ζώντας από κοντά την εμπειρία της EuroLeague. Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο ταξίδι, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ακολουθήσουν την ομάδα στην Μπολόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του @aktina_travel

, σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς!

Ταξιδέψτε με τους «πράσινους» και μεταφέρετε την ενέργεια των εντός έδρας αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Παρακολουθήστε από το PalaDozza την αναμέτρηση απέναντι στη Virtus Bologna (24/10, 21:00 ώρα Ελλάδας).

Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Μπολόνια (23-25 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.

Τηλεφωνικά (Δευτέρα – Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο paocharter@aktinatravelgroup.com

Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για το πακέτο ταξιδιού στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!»