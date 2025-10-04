sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Παναθηναϊκός: «Προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»
Euroleague 04 Οκτωβρίου 2025 | 12:55

Παναθηναϊκός: «Προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»

Το μήνυμα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ήττα της ομάδας από την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» και δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στη Euroleague.

Μετά το παιχνίδι, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μήνυμα ενόψει της συνέχειας, δηλώνοντας ότι είναι ακόμα η αρχή μίας μεγάλης σεζόν, το οποία συνδύασε με φωτογραφίες των παικτών του Εργκίν Αταμάν από την αναμέτρηση με τους «Μπλαουγκράνα».

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»

Πλέον, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για το εναρκτήριο παιχνίδι της Stoiximan GBL, όπου το Σάββατο (5/10, 16:00) θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η επόμενη αναμέτρησή του στη Euroleague είναι απέναντι στην Μπασκόνια την Πέμπτη (9/10), στη Βιτόρια.

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α' εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Απόρρητο