Παναθηναϊκός: «Προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» και δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στη Euroleague.

Μετά το παιχνίδι, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μήνυμα ενόψει της συνέχειας, δηλώνοντας ότι είναι ακόμα η αρχή μίας μεγάλης σεζόν, το οποία συνδύασε με φωτογραφίες των παικτών του Εργκίν Αταμάν από την αναμέτρηση με τους «Μπλαουγκράνα».

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»

Πλέον, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για το εναρκτήριο παιχνίδι της Stoiximan GBL, όπου το Σάββατο (5/10, 16:00) θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η επόμενη αναμέτρησή του στη Euroleague είναι απέναντι στην Μπασκόνια την Πέμπτη (9/10), στη Βιτόρια.