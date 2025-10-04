Παναθηναϊκός: «Προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»
Το μήνυμα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ήττα της ομάδας από την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» και δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στη Euroleague.
Μετά το παιχνίδι, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μήνυμα ενόψει της συνέχειας, δηλώνοντας ότι είναι ακόμα η αρχή μίας μεγάλης σεζόν, το οποία συνδύασε με φωτογραφίες των παικτών του Εργκίν Αταμάν από την αναμέτρηση με τους «Μπλαουγκράνα».
Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά – Είναι μόνο η αρχή»
We keep pushing forward!
It’s only the beginning…☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MUxfIdWKko
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 4, 2025
Πλέον, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται για το εναρκτήριο παιχνίδι της Stoiximan GBL, όπου το Σάββατο (5/10, 16:00) θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ενώ η επόμενη αναμέτρησή του στη Euroleague είναι απέναντι στην Μπασκόνια την Πέμπτη (9/10), στη Βιτόρια.
