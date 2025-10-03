Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103: Πάλεψε μόνο ο Χουάντσο…

Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε το glass floor σε dance floor, καθώς οι παίκτες της χόρευαν και έβαλαν 100άρα στο ΟΑΚΑ νικώντας τον Παναθηναϊκό, με το τελικό 103-96 για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίοι για την Μπαρτσελόνα οι Κλάιμπερν και Σενγκέλια που είχαν 23 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ 15 έβαλε ο Λαπροβίτολα. Οι μοναδικοί που διασώθηκαν από τους πράσινους ήταν ο Σλούκας και ο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να είναι συγκινητικός, καθώς σημείωσε 27 πόντους.

Η Μπαρτελόνα ξεκίνησε το ματς με ένα γρήγορο 8-0 και δύο τρίποντα ένα του Κλάιμπερν και ένα του Σενγκέλια, με τους «μπλαουγκράνα» να στέλνουν από την αρχή δεύτερο παίκτη πάνω στον Κέντρικ Ναν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει νωθρός το ματς. Οι πράσινοι μετά το αρχικό 11-0 των Ισπανών, ξύπνησαν και με ένα γρήγορο 8-0 έφεραν το παιχνίδι στο -3 και στο 11-8, αναγκάζοντας τον Πεναρόγια να πάρει τάιμ άουτ στο 5’. Η Μπαρτσελόνα παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, βρήκε και πάλι ρυθμό στην επίθεση και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο +9 και σκορ 26-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι πράσινοι είχαν σε πολύ καλό ρυθμό τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι με συνεχόμενους πόντους έδωσαν και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρασε μπροστά με 30-29 στο 14’. Η Μπαρτσελόνα βρήκε και πάλι το ρυθμό της και πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ με 41-36 στο 16’.

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +6 και σκορ 45-51, έχοντας σε σπουδαία βραδιά τους Σενγκέλια και Κλάιμπερν που είχαν 10 και 9 πόντους αντίστοιχα με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ να προσθέτει άλλους οκτώ. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε σε πολύ καλό βράδυ στο πρώτο μέρος τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε τη διαφορά από νωρίς σε διψήφια επίπεδα, με τον Κλάμιπερν να κάνει το 59-48 με τρίποντο νωρίς στην τρίτη περίοδο. Στη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου οι πράσινοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς και τα κατάφεραν με τον Χουάντσο να φτάνει τους 19 πόντους και τον Κώστα Σλούκα να κρατάει όρθια την ομάδα του δίνοντας συνεχόμενες λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με την Μπαρτσελόνα μπροστά στο +6 και σκορ 69-75.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τους «μπλαουγκράνα» να στέλουν τη διαφορά στο +15 με τρία συνεχόμενα τρίποντα και δύο του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος έκανε το 69-84. Το ματς στο πεντάλεπτο πριν από το τέλος ήταν στο 73-87 υπέρ της Μπαρτσελόνα, με τον Γκραντ να βάζει ένα τρίποντο μειώνοντας σε 76-87 στο 35’ και δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του. Η ομάδα του Πεναρόγια εξακολούθησε να «σκοτώνει» τον Παναθηναϊκό πίσω από τα 6.75μ. και τους πράσινους να συνεχίζουν το ρεσιτάλ λαθών και χαμένων ριμπάουντ. Έτσι νομοτελειακά έχασαν το παιχνίδι με 103-96 με την Μπαρτσελόνα να έχει 16/34 τρίποντα και 47.1% ποσοστό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 45-41, 69-75, 96-103

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3 (3 ριμπάουντ), Σλούκας 18 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος,Γκραντ 10 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Ναν 10 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερναγκόμεθ 27 (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1/4 τρίποντα), Βέσελι 7 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερναγκόμεθ 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 15 (4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Κλάιμπερν 23 (5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 17 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πάρα 2