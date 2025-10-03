sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103: Πάλεψε μόνο ο Χουάντσο…
Euroleague 03 Οκτωβρίου 2025 | 23:36

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103: Πάλεψε μόνο ο Χουάντσο…

Σε κακή βραδιά ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε εύκολα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ. Μεγάλο ματς από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (27 π.), αλλά δεν έφτανε...

Σύνταξη
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε το glass floor σε dance floor, καθώς οι παίκτες της χόρευαν και έβαλαν 100άρα στο ΟΑΚΑ νικώντας τον Παναθηναϊκό, με το τελικό 103-96 για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίοι για την Μπαρτσελόνα οι Κλάιμπερν και Σενγκέλια που είχαν 23 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ 15 έβαλε ο Λαπροβίτολα. Οι μοναδικοί που διασώθηκαν από τους πράσινους ήταν ο Σλούκας και ο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να είναι συγκινητικός, καθώς σημείωσε 27 πόντους.

Η Μπαρτελόνα ξεκίνησε το ματς με ένα γρήγορο 8-0 και δύο τρίποντα ένα του Κλάιμπερν και ένα του Σενγκέλια, με τους «μπλαουγκράνα» να στέλνουν από την αρχή δεύτερο παίκτη πάνω στον Κέντρικ Ναν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει νωθρός το ματς. Οι πράσινοι μετά το αρχικό 11-0 των Ισπανών, ξύπνησαν και με ένα γρήγορο 8-0 έφεραν το παιχνίδι στο -3 και στο 11-8, αναγκάζοντας τον Πεναρόγια να πάρει τάιμ άουτ στο 5’. Η Μπαρτσελόνα παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, βρήκε και πάλι ρυθμό στην επίθεση και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο +9 και σκορ 26-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι πράσινοι είχαν σε πολύ καλό ρυθμό τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι με συνεχόμενους πόντους έδωσαν και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρασε μπροστά με 30-29 στο 14’. Η Μπαρτσελόνα βρήκε και πάλι το ρυθμό της και πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ με 41-36 στο 16’.

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +6 και σκορ 45-51, έχοντας σε σπουδαία βραδιά τους Σενγκέλια και Κλάιμπερν που είχαν 10 και 9 πόντους αντίστοιχα με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ να προσθέτει άλλους οκτώ. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε σε πολύ καλό βράδυ στο πρώτο μέρος τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε τη διαφορά από νωρίς σε διψήφια επίπεδα, με τον Κλάμιπερν να κάνει το 59-48 με τρίποντο νωρίς στην τρίτη περίοδο. Στη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου οι πράσινοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς και τα κατάφεραν με τον Χουάντσο να φτάνει τους 19 πόντους και τον Κώστα Σλούκα να κρατάει όρθια την ομάδα του δίνοντας συνεχόμενες λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με την Μπαρτσελόνα μπροστά στο +6 και σκορ 69-75.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τους «μπλαουγκράνα» να στέλουν τη διαφορά στο +15 με τρία συνεχόμενα τρίποντα και δύο του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος έκανε το 69-84. Το ματς στο πεντάλεπτο πριν από το τέλος ήταν στο 73-87 υπέρ της Μπαρτσελόνα, με τον Γκραντ να βάζει ένα τρίποντο μειώνοντας σε 76-87 στο 35’ και δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του. Η ομάδα του Πεναρόγια εξακολούθησε να «σκοτώνει» τον Παναθηναϊκό πίσω από τα 6.75μ. και τους πράσινους να συνεχίζουν το ρεσιτάλ λαθών και χαμένων ριμπάουντ. Έτσι νομοτελειακά έχασαν το παιχνίδι με 103-96 με την Μπαρτσελόνα να έχει 16/34 τρίποντα και 47.1% ποσοστό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 45-41, 69-75, 96-103

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3 (3 ριμπάουντ), Σλούκας 18 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος,Γκραντ 10 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Ναν 10 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερναγκόμεθ 27 (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1/4 τρίποντα), Βέσελι 7 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερναγκόμεθ 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 15 (4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Κλάιμπερν 23 (5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 17 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πάρα 2

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς
Κόσμος 04.10.25

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, τονίζει ο Τραμπ και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για την απελευθέρωση των ομήρων

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
