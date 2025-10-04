Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη στο Telekom Center Athens με συνέπεια να ηττηθεί με σκορ 103-96 από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι τους με την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός (1-1) θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ, απέναντι στην Ντουμπάι (10/10, 21:15).

Στην κορυφή με 2/2 η Χάποελ Τελ Αβίβ που μετά από τη Μπαρτσελόνα, νίκησε και την Αναντολού Εφές με φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, το 2/2 έκανε και η Ζάλγκιρις που λύγισε στο Κάουνας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του εκπληκτικού Γουέιντ Μπάλντουιν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 84-81

Μονακό – Dubai BC 103-81

Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 102-95

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 103-94

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-101

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τετάρτη 8/10

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό

21:30 Παρτιζάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10