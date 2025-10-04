Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Στο 1-1 οι δύο αιώνιοι μετά από δύο αγωνιστικές στη Euroleague – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη στο Telekom Center Athens με συνέπεια να ηττηθεί με σκορ 103-96 από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Οι «πράσινοι» θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι τους με την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός (1-1) θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ, απέναντι στην Ντουμπάι (10/10, 21:15).
Στην κορυφή με 2/2 η Χάποελ Τελ Αβίβ που μετά από τη Μπαρτσελόνα, νίκησε και την Αναντολού Εφές με φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, το 2/2 έκανε και η Ζάλγκιρις που λύγισε στο Κάουνας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του εκπληκτικού Γουέιντ Μπάλντουιν.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague:
- Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78
- Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 84-81
- Μονακό – Dubai BC 103-81
- Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87
- Βιλερμπάν – Μπασκόνια 102-95
- Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103
- Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 103-94
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-101
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Τετάρτη 8/10
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/10
- 21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό
- 21:30 Παρτιζάν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν
Παρασκευή 10/10
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις
