Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 04 Οκτωβρίου 2025

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Στο 1-1 οι δύο αιώνιοι μετά από δύο αγωνιστικές στη Euroleague – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη στο Telekom Center Athens με συνέπεια να ηττηθεί με σκορ 103-96 από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι τους με την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός (1-1) θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ, απέναντι στην Ντουμπάι (10/10, 21:15).

Στην κορυφή με 2/2 η Χάποελ Τελ Αβίβ που μετά από τη Μπαρτσελόνα, νίκησε και την Αναντολού Εφές με φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, το 2/2 έκανε και η Ζάλγκιρις που λύγισε στο Κάουνας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του εκπληκτικού Γουέιντ Μπάλντουιν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague:

  • Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78
  • Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 84-81
  • Μονακό – Dubai BC 103-81
  • Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87
  • Βιλερμπάν – Μπασκόνια 102-95
  • Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103
  • Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 103-94
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-101

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τετάρτη 8/10

  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

  • 21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό
  • 21:30 Παρτιζάν-Αναντολού Εφές
  • 21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10

  • 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Markets
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς
Κόσμος 04.10.25
Κόσμος 04.10.25

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, τονίζει ο Τραμπ και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για την απελευθέρωση των ομήρων

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
04.10.25
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
03.10.25
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
03.10.25
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
03.10.25 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
03.10.25
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
03.10.25
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
03.10.25
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
03.10.25
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο