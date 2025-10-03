Euroleague: Με νίκη 103-94 επί της Μπολόνια εγκαινίασε η Βαλένθια το νέο γήπεδό της

Μετά το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας της στην έδρα της Βιλερμπάν, η Βαλένθια έκλεισε εντυπωσιακά τη «διαβολοβδομάδα» της στην Euroleague, καθώς νίκησε και τη Βίρτους Μπολόνια με 103-94 στην πρεμιέρα της στη «ROIG Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική κι έκανε το «2 στα 2».

Με ηγέτη τον 20χρονο Σέρχιο Ντε Λαρέα ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους (5/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οι «νυχτερίδες» πάτησαν… γκάζι στην τελευταία περίοδο και «καθάρισαν» το ματς απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς Ιταλούς.

Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Μουρ και Ρόβερς για τη Βαλένθια, ενώ η Βίρτους (με ρεκόρ 1-1 πλέον) που μέτρησε συνολικά 14 λάθη, βρήκε λύσεις στην επίθεση μόνο απ’ τον Μόργκαν, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Τέιλορ 14 (5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Πουέρτο 7 (4 ριμπάουντ), Ρίβερς 15 (1), Πραντίγια 5 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Λαρέα 23 (5/7 τρίποντα), Μουρ 15 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σακό 2, Τόμπσον 13 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ιροέγκμπου 3 (1), Κοστέλο 3 (5 ριμπάουντ), Νογκς, Σέστινα 3.

Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 2 (5 ασίστ), Έντουαρντς 15 (3/4 τρίποντα, 0/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Παγιόλα 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νιάνγκ 4 (5 ριμπάουντ), Σμάιλαγκιτς 8 (3 ριμπάουντ), Τέιλορ, Άλστον 15, Χάκετ, Μόργκαν 24 (3), Ντιαρά 4, Τζάλοου 11 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Ντιούφ 2.