Euroleague: Πάρτι έκανε ο Ζακ Σέλιας στο 102-95 της Βιλερμπάν επί της Μπασκόνια

Η Μπασκόνια έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο επιθετικά στην «LDLC Arena», σημειώνοντας 33 πόντους κόντρα στη Βιλερμπάν, όμως στη συνέχεια άρχισε να «μένει» από ιδέες, την ώρα που οι Γάλλοι πήραν… μπροστά μέσα από «βομβαρδισμό» τρίποντων απ’ τον Ζάκαρι Σέλιας (5/6) κι έφτασαν στην πρώτη νίκη τους στη φετινή Euroleague με το τελικό 102-95.

Η ευστοχία απ’ τα 6,75μ. (13/27) και το γαλλικό… ξέσπασμα στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, όταν η Βιλερμπάν «γύρισε» το -7 και το μετέτρεψε σε +11, καθόρισαν τη νίκη για τους γηπεδούχους που είχαν μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση με έξι «διψήφιους» παίκτες.

Πρώτος σκόρερ για τη Βιλερμπάν ήταν ο Σέλιας με 23 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν ο Ντε Κολό με 12 πόντους, ο Αζίνκα, Λάιτι με 11 και οι Μάσα, Εντιαγιέ που πρόσθεσαν από 10 πόντους ο καθένας.

Για τη δε Μπασκόνια, που έκλεισε με δύο ήττες τη «διαβολοβδομάδα» ξεχώρισαν ο Λουβαβού-Καμπαρό με 18π. (3/7τρίπ.) κι Χάουαρντ με 16π. (4/9 τρίπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95