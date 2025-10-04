Πεναρόγια: «Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα»

Η Μπαρτσελόνα έκανε τη πρώτη της νίκη στη νέα σεζόν της Euroleague, η οποία μάλιστα έκανε… κρότο, καθώς επικράτησε με 103-96 μέσα στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, ευστοχώντας σε 16 τρίποντα. Ο Χοάν Πεναρόγια μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από τη προσπάθεια της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας τη νίκη των «μπλαουγκράνα» πολύ σημαντική, απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πεναρόγια:

«Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, σε μια τρομερή ατμόσφαιρα, απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Κάναμε καλό ματς σε άμυνα και επίθεση. Αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε θέμα με τα αμυντικά ριμπάουντ, δεν τα αλλάξαμε. Και δυσκολίες στην άμυνα, δώσαμε πολλές βολές στον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε», τόνισε ο προπονητής των Καταλανών.

«Έχασα όλη τη σεζόν πέρσι και έπρεπε να επιστρέψω και να ηγηθώ από έναν άλλον ρόλο από ότι είχα συνηθίσει. Θα κάνω ότι μπορώ για την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε καλά και κερδίσαμε. Δείξαμε πως με ομαδικό πνεύμα μπορείς να κερδίσεις τέτοια ματς. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες. Μείναμε στο πλάνο, παίξαμε ο ένας για τον άλλον. Δεν έχει σημασία να ξεχωρίζεις μέσα στο γήπεδο αλλά να νικάει η ομάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Νίκολας Λαπροβίτολα.