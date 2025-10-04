Πεναρόγια: «Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα»
Ο Χοάν Πεναρόγια τόνισε τη σημαντικότητα του αποτελέσματος για την Μπαρτσελόνα, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
- Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
- Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
- Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
- 33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Η Μπαρτσελόνα έκανε τη πρώτη της νίκη στη νέα σεζόν της Euroleague, η οποία μάλιστα έκανε… κρότο, καθώς επικράτησε με 103-96 μέσα στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, ευστοχώντας σε 16 τρίποντα. Ο Χοάν Πεναρόγια μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από τη προσπάθεια της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας τη νίκη των «μπλαουγκράνα» πολύ σημαντική, απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πεναρόγια:
«Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, σε μια τρομερή ατμόσφαιρα, απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Κάναμε καλό ματς σε άμυνα και επίθεση. Αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε θέμα με τα αμυντικά ριμπάουντ, δεν τα αλλάξαμε. Και δυσκολίες στην άμυνα, δώσαμε πολλές βολές στον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε», τόνισε ο προπονητής των Καταλανών.
«Έχασα όλη τη σεζόν πέρσι και έπρεπε να επιστρέψω και να ηγηθώ από έναν άλλον ρόλο από ότι είχα συνηθίσει. Θα κάνω ότι μπορώ για την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε καλά και κερδίσαμε. Δείξαμε πως με ομαδικό πνεύμα μπορείς να κερδίσεις τέτοια ματς. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες. Μείναμε στο πλάνο, παίξαμε ο ένας για τον άλλον. Δεν έχει σημασία να ξεχωρίζεις μέσα στο γήπεδο αλλά να νικάει η ομάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Νίκολας Λαπροβίτολα.
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Απογοητευμένος ο Αταμάν: «Έχουμε πρόβλημα…»
- Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1: Το έφερε… τούμπα και ανέβηκε 2η!
- Πεναρόγια: «Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα»
- Euroleague: Με νίκη 103-94 επί της Μπολόνια εγκαινίασε η Βαλένθια το νέο γήπεδό της
- Euroleague: Πάρτι έκανε ο Ζακ Σέλιας στο 102-95 της Βιλερμπάν επί της Μπασκόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις