Πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan GBL, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούνται από το Μαρούσι (5/10, 13:00) και τους «πράσινους» να υποδέχονται τον ΠΑΟΚ (5/10, 16:00).
Η Stoximan GBL έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (4/10), με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ξεκινούν σήμερα (5/10) τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.
Οι δύο «αιώνιοι» αφήνουν πίσω τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με ρεκόρ 1-1 αμφότεροι και στρέφονται πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις.
Οι Πειραιώτες θα φιλοξενηθούν από το Μαρούσι στο τοπικό Κλειστό Γυμναστήριο (5/10, 13:00), με τον Φρανκ Ντιλικίνα να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», καθώς ο Γάλλος γκαρντ προπονήθηκε με την ομάδα επί ισπανικού εδάφους και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα του Ηλία Παπαθεωδόρου.
Στο άλλο ματς της ημέρας, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens 3 ώρες αργότερα (5/10, 16:00), χωρίς τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της ομάδας, καθώς ο Τούρκος τεχνικός είναι τιμωρημένος με μία αγωνιστική, για τις δηλώσεις του στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν.
Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Σάββατο (4/10)
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ 85-87
Καρδίτσα – Άρης 91-77
Ηρακλής – Προμηθέας 90-79
Πανιώνιος – Περιστέρι 61-87
Κυριακή (5/10)
Μαρούσι – Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ 16:00
Η βαθμολογία:
Περιστέρι 1-0
Καρδίτσα 1-0
Ηρακλής 1-0
ΑΕΚ 1-0
Κολοσσός 0-1
Προμηθέας 0-1
Άρης 0-1
Πανιώνιος 0-1
Μαρούσι 0-0
Ολυμπιακός 0-0
Παναθηναϊκός 0-0
ΠΑΟΚ 0-0
Μύκονος 0-0
