Πολύωρη καθυστέρηση στην επιστροφή του Ολυμπιακού από την Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης στο εκτός έδρας ματς της Πέμτπης (2/10) για την 2η αγωνιστική της Euroleague. Μετά την ολοκλήρωση του ματς μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» ταλαιπωρήθηκαν αρκετά με την πτήση τους για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Οι Πειραιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με δίωρη καθυστέρηση, καθώς η αναχώρηση από τη Μαδρίτη είχε προγραμματιστεί για τη 1:00, ωστόσο εν τέλει το αεροπλάνο πέταξε δύο ώρες μετά, στις 3:00.

Νέα καθυστέρηση και στην προσγείωση

Στην ταλαιπωρία που είχε υποστεί η αποστολή του Ολυμπιακού, ήρθε να προστεθεί και η προσγείωση της πτήσης, αφού και εκεί υπήρξε καθυστέρηση, με το αεροπλάνο να φτάνει στις 7:10 και η αποβίβαση να γίνεται στις 7:40.

Ακόμη, κάποια μέλη της ομάδας χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι τις 8:30 για να παραλάβουν τις αποσκευές τους.