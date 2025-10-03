Ολυμπιακός: Η 8άδα των ξένων για τη Stoiximan GBL – Τι αποφάσισε ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός μετά το ξεκίνημα της Euroleague επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο ξεκίνημα της Stoiximan GBL, όπου την Κυριακή (5/10) αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαρούσι. Οι «ερυθρόλευκοι», λοιπόν δήλωσαν τη λίστα με τους οκτώ ξένους που θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στο ξεκίνημα της εφετινής σεζόν.

Μέσα στη λίστα είναι ο νεαποκτηθέντας Γάλλος γκαρντ, Φρανκ Ντιλικίνα, ενώ αντίθετα εκτός ρόστερ έμεινε τουλάχιστον για την αρχή του πρωταθλήματος ο Κίναν Έβανς που είναι έτσι κι αλλιώς τραυματίας ακόμα και θα παραμείνει στα πιτς για κάποιες ημέρες.

Έτσι λοιπόν, οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα τους: Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Ντόντα Χολ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς και Φρανκ Νιλικίνα.

Το μήνυμα του Ντόρσεϊ, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 20 πόντους και 4/8 τρίποντα, αλλά να δείχνει αισιοδοξία για τη συνέχεια. «Κάποια ματς τα νικάς, κάποια τα χάνεις. Πίσω στο γήπεδο για να ετοιμαστούμε για τα εντός έδρας παιχνίδια», έγραψε ο γκαρντ των ερυθρολεύκων σε αναρτηση του social media.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ

O Ντόρσεϊ φέτος το νιώθει. Βάζει καλάθι και το χαίρεται, χαμογελάει αλληλοεπιδρά με τους συμπαίκτες του στον πάγκο και γενικά δείχνει να είναι ένας… άλλος σε σχέση με πέρυσι.