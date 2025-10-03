Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, τονίζοντας πως η προσέγγιση της ομάδας του ήταν λάθος.
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη και ηττήθηκε με 89-77 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας ότι η ομάδα του προσέγγισε λάθος το παιχνίδι, ενώ ξεκαθάρισε πως ήταν σοφτ στο αμυντικό κομμάτι.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Προσεγγίσαμε το δεύτερο ημίχρονο τελείως λάθος. Η προσέγγιση ήταν λάθος, ήμασταν σοφτ στην άμυνα, δώσαμε επιθετικά ριμπάουντ.
Βιαζόμασταν να σκοράρουμε, έπρεπε να έχουμε υπομονή, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Οι παίκτες έπαιξαν κάτω από το επίπεδό τους. Η Ρεάλ άξιζε τη νίκη».
Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
