Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη και ηττήθηκε με 89-77 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας ότι η ομάδα του προσέγγισε λάθος το παιχνίδι, ενώ ξεκαθάρισε πως ήταν σοφτ στο αμυντικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Προσεγγίσαμε το δεύτερο ημίχρονο τελείως λάθος. Η προσέγγιση ήταν λάθος, ήμασταν σοφτ στην άμυνα, δώσαμε επιθετικά ριμπάουντ.

Βιαζόμασταν να σκοράρουμε, έπρεπε να έχουμε υπομονή, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Οι παίκτες έπαιξαν κάτω από το επίπεδό τους. Η Ρεάλ άξιζε τη νίκη».