Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Η αντίδραση του Μπαρτζώκα σε ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου: «Τι εννοείτε…» (vid)
Euroleague 03 Οκτωβρίου 2025 | 08:21

Η αντίδραση του Μπαρτζώκα σε ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου: «Τι εννοείτε…» (vid)

Ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου μετά το Ρεάλ - Ολυμπιακός προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα...

Ο Ολυμπιακός αν και ξεκίνησε εξαιρετικά στη Μαδρίτη, τελικά ηττήθηκε 89-77 από τη Ρεάλ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, αφού πλήρωσε το κακό δεύτερο ημίχρονο.

Λίγη ώρα μετά το ματς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στο ματς, ωστόσο φάνηκε να ενοχλείται από ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου και δεν το έκρυψε. Απάντησε μάλιστα με έντονο ύφος στο «ποια είναι τα κλειδιά σε τέτοια ματς απέναντι σε Ευρωπαίους γίγαντες, όπως η Ρεάλ», του Ισπανού.

Η απάντηση του κόουτς Μπαρτζώκα:

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Έκανε ένα πολύ καλό β’ μέρος, ιδίως συγκριτικά με το δικό μας, καθώς βάλαμε μόλις 24 πόντους. Η επιλογή των σουτ μας ήταν πολύ κακή. Δεν είχαμε υπομονή, δεν εκτελέσαμε το πλάνο. Προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Για αυτό είχαμε 0/9 τρίποντα. Πέρα από ένα-δυο σουτ, όλα τα υπόλοιπα ήταν μαρκαρισμένα.

Την ίδια ώρα η Ρεάλ έπαιξε με περισσότερο physicality, στα όρια του φάουλ. Παράλληλα έπαιξαν σκληρά στις μάχες για τα επιθετικά ριμπάουντ. Οπότε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.

Στο τέλος της ημέρας, ήταν ανόητη η προσέγγιση που είχαμε στο φινάλε του παιχνιδιού, γιατί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πολλές φορές παίζουν ρόλο οι διαφορές πόντων. Πρέπει να σκεφτούμε ξανά πώς πρέπει να παίζουμε καλύτερα σε τέτοια παιχνίδια.

Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Τι εννοείται όταν λέτε ‘γίγαντας’ (σσ. για τη Ρεάλ Μαδρίτης). Παίζουμε πέντε εναντίον πέντε. Πέρυσι κερδίσαμε τους ‘ Ευρωπαίους γίγαντες’ στα πέντε από τα έξι παιχνίδια που παίξαμε. Έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνουμε στο παρκέ, έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών, με το πόσο μένουν ενωμένοι. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες. Σεβόμαστε κάθε ομάδα στην Ευρώπη. Κάθε ομάδα είναι πραγματικά δυνατή. Φυσικά η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και πολύ ταλαντούχους παίκτες. Όμως, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση»

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)
Euroleague 02.10.25

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)

Νέα προβλήματα με το ΣΕΦ, καθώς το γήπεδο πλημμύρισε ξανά από τη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική – Δεν έχει παραδοθεί το γήπεδο ακόμα στην ΚΑΕ

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
«Τετελεσμένο έγκλημα» 03.10.25

«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

Σύνταξη
Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 03.10.25

Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους

Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία. «Η κυβέρνηση εξαπατά την κοινωνία. Μονόδρομος οι νέες κινητοποιήσεις», δηλώνει στο in ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

