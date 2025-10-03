Η αντίδραση του Μπαρτζώκα σε ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου: «Τι εννοείτε…» (vid)

Ο Ολυμπιακός αν και ξεκίνησε εξαιρετικά στη Μαδρίτη, τελικά ηττήθηκε 89-77 από τη Ρεάλ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, αφού πλήρωσε το κακό δεύτερο ημίχρονο.

Λίγη ώρα μετά το ματς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στο ματς, ωστόσο φάνηκε να ενοχλείται από ερώτηση Ισπανού δημοσιογράφου και δεν το έκρυψε. Απάντησε μάλιστα με έντονο ύφος στο «ποια είναι τα κλειδιά σε τέτοια ματς απέναντι σε Ευρωπαίους γίγαντες, όπως η Ρεάλ», του Ισπανού.

Η απάντηση του κόουτς Μπαρτζώκα:

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Έκανε ένα πολύ καλό β’ μέρος, ιδίως συγκριτικά με το δικό μας, καθώς βάλαμε μόλις 24 πόντους. Η επιλογή των σουτ μας ήταν πολύ κακή. Δεν είχαμε υπομονή, δεν εκτελέσαμε το πλάνο. Προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Για αυτό είχαμε 0/9 τρίποντα. Πέρα από ένα-δυο σουτ, όλα τα υπόλοιπα ήταν μαρκαρισμένα.

Την ίδια ώρα η Ρεάλ έπαιξε με περισσότερο physicality, στα όρια του φάουλ. Παράλληλα έπαιξαν σκληρά στις μάχες για τα επιθετικά ριμπάουντ. Οπότε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.

Στο τέλος της ημέρας, ήταν ανόητη η προσέγγιση που είχαμε στο φινάλε του παιχνιδιού, γιατί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πολλές φορές παίζουν ρόλο οι διαφορές πόντων. Πρέπει να σκεφτούμε ξανά πώς πρέπει να παίζουμε καλύτερα σε τέτοια παιχνίδια.

Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Τι εννοείται όταν λέτε ‘γίγαντας’ (σσ. για τη Ρεάλ Μαδρίτης). Παίζουμε πέντε εναντίον πέντε. Πέρυσι κερδίσαμε τους ‘ Ευρωπαίους γίγαντες’ στα πέντε από τα έξι παιχνίδια που παίξαμε. Έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνουμε στο παρκέ, έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών, με το πόσο μένουν ενωμένοι. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες. Σεβόμαστε κάθε ομάδα στην Ευρώπη. Κάθε ομάδα είναι πραγματικά δυνατή. Φυσικά η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και πολύ ταλαντούχους παίκτες. Όμως, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση»