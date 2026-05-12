Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3: Πρώτος και καλύτερος στα πλέι άουτ

Κηφισιά και Ατρόμητος συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον μιας και αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Αν υπήρχε κάτι ανοιχτό ακόμη, ήταν η πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος την οποία «κλείδωσε» και μαθηματικά η ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ επικρατώντας με 3-0.

Η Κηφισιά μπήκε αρκετά δυνατά στο ματς και με τον Νούνελι να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την άμυνα του Ατρόμητου, πίεσε για να προηγηθεί φτάνοντας τρεις φορές σε θέσεις βολής στα πρώτα 15 λεπτά, χωρίς, όμως, να σκοράρει.

Κι ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν, η ομάδα που έχασε την πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν ο Ατρόμητος. Στο 19′ ο Πνευμονίδης έκλεψε τη μπάλα και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για το 1-0, ωστόσο, ο Ξενόπουλος απομάκρυνε το σουτ του νεαρού επιθετικού.

Ότι δεν κατάφερε ο Πνευμονίδης, το έκανε στο 35′ ο Μανσούρ με κεφαλιά, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους (1-0). Η φάση εξετάστηκε και από το VAR, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παράβαση. Το ματς επί της ουσίας τελείωσε στο 59′, όταν ο Μπάκου με δεξί πλασέ «έγραψε» το 2-0, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα νίκης στους Περιστεριώτες.

Η σεμνή τελετή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έλαβε οριστικά τέλος στο 64′, με τον Μπάκου να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να ανεβάζει του σκορ στο 3-0, μετά από κεφαλιά-πάσα του Τζοβάρα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Ούγκο Σόουζα, Κονατέ, Ποκόρνι, Ρουκουνάκης (82’ Μίγιτς), Ταβάρες (56’ Πόμπο), Αμανί (46’ Μπένι), Βιγιαφάνιες (56’ Γκέρσον Σόουζα), Νούνελι, Θεοδωρίδης (82’ Πόθας).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (69’ Κίνι), Μανσούρ, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μουτουσαμί (69’ Ταντίλας), Μίχολρ, Μπάκου (69’ Καραμάνης), Τσούμπερ (82’ Μπάτος), Πνευμονίδης (62’ Τζοβάρας)