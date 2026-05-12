Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα παραμονής με Μακέντα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε… άλμα παραμονής στη Super League επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, με το γκολ του Μακέντα στο 59ο λεπτό της συνάντησης με κεφαλιά έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο.

Οι Αρκάδες βρίσκονται πλέον στο +4 από τη ζώνη με 32 βαθμούς, ενώ 13ος είναι ο Πανσερραϊκός με 28 βαθμούς και τελευταία η ΑΕΛ Novibet η οποία έχει 27 και πλέον έχει μόνο… μαθηματικές ελπίδες.

Οι Σερραίοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες , ενώ από το 18′ έπαιζαν με δέκα, λόγω της αποβολής με κόκκινη κάρτα του Ομεονγκά, ενώ στο τέλος υπήρξε και τσακωμός ανάμεσα στον Κάλινιν και τον Μουνιόθ με τους δύο παίκτες να αποβάλλονται, με τον Αστέρα να ολοκληρώνει το ματς επίσης με παίκτη λιγότερο.

Ο Αστέρας είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα όταν στο 15’ ο Κετού έπαιξε κάθετα προς τον Μακέντα, ο οποίος πέρασε τον Τιναλίνι αλλά άνοιξε το κοντρόλ του και βγήκε άουτ με την μπάλα. Τρία λεπτά αργότερα τα «λιοντάρια» έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Αμεονγκά είδε απευθείας κόκκινη (καθ’ υπόδειξη και του VAR) για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τις «τάπες» πάνω στον Αλάγκμπε.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Πανσερραϊκός ήταν εκείνος που έχασε την πιο μεγάλη στιγμή στο ματς, όταν στο 33’ από υπέροχη ενέργεια και «ζυγισμένη» σέντρα του Λύρατζη, ο Ριέρα ολομόναχος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, πλάσαρε με τη μία… εκατοστά άουτ.

Αντίστοιχα μεγάλη ήταν και η ευκαιρία του Τριανταφυλλόπουλου στο 45’, όμως το πλασέ του μέσα απ’ την περιοχή κόντραρε στα σώματα κι έφυγε κόρνερ. Ο Αστέρας είχε τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο κι η επιμονή του ανταμείφθηκε στο 59’ όταν από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Μακέντα που είχε πολύ καλή τοποθέτηση μέσα στην περιοχή, με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα της Τρίπολης.

Οι Σερραίοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αν κι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο και στο 81’ «άγγιξαν» την ισοφάριση όταν ο Δοϊρανλής κέρδισε την κόντρα και βγήκε τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο, αλλά ο γκολκίπερ του Αστέρα απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του, ενώ στο 82’ ο Τιναλίνι έδιωξε με τις γροθιές μετά το απευθείας φάουλ του Μπαρτόλο.

Στο 86’ το πλασέ του Αλμύρα κόντραρε πάνω στον Κάλινιν, ενώ στο 90’+4′ ο Μακέντα στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με τον Αστέρα να πανηγυρίζει μία σπουδαία νίκη. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, που οδήγησε στις απευθείας αποβολές των Μούμο και Κάλινιν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (46’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Αλμύρας, Γκονζάλεθ (90+1’ Μούμο), Άλχο, Μπαρτόλο (84’ Λάσκαρης), Κετού (90’+6′ Σιμόνι), Μακέντα (90’+6′ Τζανδάρης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Κάλινιν, Τσαούσης (90’+2′ Λιάσος), Σαλάμ (90’+2′ Ρουμιάντεβ), Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (83’ Καρέλης), Ιβάν (83’ Τεσέιρα).