Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

«Διαστημικός» ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση. Ο Έλληνας γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα, καθώς πέτυχε 33 πόντους με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο 2/2 στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude Today vs Providence he was unreal 33 points

6 rebounds

6 assists

13-23 FG

5-8 3P

2-4 FT The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH — Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025



Η εμφάνισή του θύμισε… NBA και ήδη στην Αμερική έχει προκαλέσει πληθώρα θετικών σχολίων για τα κατορθώματά του. Μάλιστα, βγήκαν στη φόρα και οι πρώτες συγκρίσεις, καθώς αρκετοί σχολίασαν πως το στιλ παιχνιδιού του Αβδάλα θυμίζει τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς.

Μερικά από τα σχόλια ήταν: «Για να είμαι ειλικρινής, θυμίζει τον Skinny Luka» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος τον αποκάλεσε «Luka Lite». Άλλοι απόρησαν και είπαν «Λούκα, εσύ είσαι;» ή «Επέστρεψε ο Λούκα στο κολλέγιο;», με τον Αβδάλα να τρελαίνει την Αμερική από τις πρώτες του εμφανίσεις.

Δείτε εικόνες από τα σχόλια μετά την εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας