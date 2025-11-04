Πρεμιέρα στο NCAA με Αβδάλα, Ζούγρη, Λιοτόπουλο – Τι έκαναν οι τρεις Έλληνες (vids)
Ντεμπούτο με νίκες στο NCAA για τους Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη. Με νίκη ξεκίνησε και η δεύτερη χρονιά του Λευτέρη Λιοτόπουλου.
Ξεκίνησε η νέα σεζόν του κολεγιακού πρωταθλήματος NCAA, όπου το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν έντονο, με τριπλή παρουσία. Συγκεκριμένα, οι Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης έκαναν το ντεμπούτο τους με το Βιρτζίνια Τεκ και το Λούιβιλ αντίστοιχα, ενώ ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ξεκίνησε τη δεύτερη σεζόν του με το Σεντ Τζονς.
Ο Αβδάλας ήταν στην αρχική πεντάδα στη νίκη του κολεγίου του επί του Τσάρλεστον με 98-67. Συνολικά κατέγραψε 29 λεπτά συμμετοχής όπου σημείωσε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και δύο τάπες, με μόλις 1 λάθος. Παρότι ήταν άστοχος σε πολλές προσπάθειες, έχοντας 2/7 δίποντα και 1/6 τρίποντα, πραγματοποίησε καλή εμφάνιση.
Δείτε βίντεο από το NCAA και τις εμφανίσεις των Ελλήνων
Brilliant manipulative passing for Neoklis Avdalas in his debut, can shift defenses with just a glance. Didn’t shoot it well today, but found other ways to make positive impact with an impressive 9 ast/1 to. #CollegeBasketball pic.twitter.com/aYjIT2GNf2
— Quinn Fishburne (@QuinnFishburne) November 4, 2025
Το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη ήταν καταιγιστικό απέναντι σε αυτό του Σάουθ Καρολάινα Στέιτ, επικρατώντας με 104-45. Ο Ζούγρης μέτρησε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, με 2/5 δίποντα και 1/2 βολές, σε 15 λεπτά συμμετοχής, ενώ μοίρασε και το πρώτο του highlight με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Mikel Brown Jr x Vangelis Zougris on the pick-and-roll pic.twitter.com/CyCmP7e5N6
— Dalton Pence (@dpence_) November 4, 2025
Τέλος, ο πιο έμπειρος στο κολεγιακό επίπεδο του NCAA, Λευτέρης Λιοτόπουλος, αγωνίστηκε για 8 λεπτά από τον πάγκο στη νίκη του Σεντ Τζονς απέναντι στο Κουίνιπιακ με 108-74. Ο Έλληνας σημείωσε 4 πόντους. Παράλληλα, στην ομάδα του Ρικ Πιτίνο αγωνίζεται άλλος ένας Έλληνας, ο Φώτης Κωνσταντινίδης, ο οποίος αγωνίστηκε μόλις 1 λεπτό, στο οποίο ωστόσο πρόλαβε να σκοράρει ένα τρίποντο.
