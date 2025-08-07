Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα στην προπόνηση του Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «τρελαίνει» με το καλημέρα το Βιρτζίνια, καθώς μετά το εντυπωσιακό Eurobasket U20 με την Ελλάδα, ξεκίνησε το ταξίδι του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, χαρίζοντας μια απίθανη φάση στην προπόνηση της ομάδας.

Ο 19χρονος γκαρντ πέτυχε ένα απίστευτο κάρφωμα κόντρα σε δύο αμυνόμενους με το δεξί χέρι, αφήνοντας εντυπωσιασμένους τους συμπαίκτες του, με το Βιρτζίνια Τεκ να ανεβάζει την εντυπωσιακή φάση στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Αυτό είναι που περιμένατε;»

Δείτε εδώ την εντυπωσιακή φάση του Αβδάλα:

Ο πρώτος αγώνας του Αβδάλα με τη φανέλα του κολεγίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου με το Τσάρλεστον Σάουθερν.