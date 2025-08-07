Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα στην προπόνηση του Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Ο Νεοκλής Αβδάλας ξεκίνησε το «ταξίδι» του με το Βιρτζίνια Τεκ, χαρίζοντας με το καλημέρα ένα απίθανο poster κάρφωμα στην προπόνηση του κολεγίου.
Ο Νεοκλής Αβδάλας «τρελαίνει» με το καλημέρα το Βιρτζίνια, καθώς μετά το εντυπωσιακό Eurobasket U20 με την Ελλάδα, ξεκίνησε το ταξίδι του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, χαρίζοντας μια απίθανη φάση στην προπόνηση της ομάδας.
Ο 19χρονος γκαρντ πέτυχε ένα απίστευτο κάρφωμα κόντρα σε δύο αμυνόμενους με το δεξί χέρι, αφήνοντας εντυπωσιασμένους τους συμπαίκτες του, με το Βιρτζίνια Τεκ να ανεβάζει την εντυπωσιακή φάση στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Αυτό είναι που περιμένατε;»
Δείτε εδώ την εντυπωσιακή φάση του Αβδάλα:
This what you’ve been waiting for?! 🤯🇬🇷🚀🚀🚀👀 @neoo1721 pic.twitter.com/78Gai9MYNL
— Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) August 6, 2025
Ο πρώτος αγώνας του Αβδάλα με τη φανέλα του κολεγίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου με το Τσάρλεστον Σάουθερν.
