Φοβερός Αβδάλας: Έβαλε 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 (vid)
«Διαστημικός» ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση, καθώς πέτυχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Εμφάνιση αλά… NBA έκανε ο Νεοκλής Αβδάλας στην επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ στην παράταση με 107-101 επί του Πρόβιντενς .
Ο Έλληνας γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα, καθώς πέτυχε 33 πόντους με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο 2/2 στο κολεγιακό πρωτάθλημα.
Όπως είναι λογικό, η εμφάνιση του Αβδάλα έχει προκαλέσει «φρενίτιδα» στην Αμερική, δείχνοντας από νωρίς για το τι είναι ικανός να κάνει, με τα ασύλληπτα κατορθώματά του, λίγους μήνες μετά την ένταξη του στην ομάδα.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη μαγική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας
Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude
Today vs Providence he was unreal
33 points
6 rebounds
6 assists
13-23 FG
5-8 3P
2-4 FT
The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season
Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH
— Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025
- Μπενίτεθ σε Γκουαρντιόλα: «Μου δημιούργησες μία νέα πρόκληση» (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τα ματς του Ολυμπιακού
- Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση μετά από 533 μέρες (vids)
- «Καθάρισε» ο Μέσι: Σκόραρε, πάσαρε και έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά (vids)
- Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
- Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν – Να δείξουν την αξία τους όλοι» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις