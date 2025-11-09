Φοβερός Αβδάλας: Έβαλε 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 (vid)

Εμφάνιση αλά… NBA έκανε ο Νεοκλής Αβδάλας στην επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ στην παράταση με 107-101 επί του Πρόβιντενς .

Ο Έλληνας γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα, καθώς πέτυχε 33 πόντους με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο 2/2 στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Όπως είναι λογικό, η εμφάνιση του Αβδάλα έχει προκαλέσει «φρενίτιδα» στην Αμερική, δείχνοντας από νωρίς για το τι είναι ικανός να κάνει, με τα ασύλληπτα κατορθώματά του, λίγους μήνες μετά την ένταξη του στην ομάδα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη μαγική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας