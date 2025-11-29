Ντόντσιτς: «Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζω με το Ντάλας» (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για τα συναισθήματά του όταν παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα του, τους Ντάλας Μάβερικς, συγκριτικά με το παρελθόν.
Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία τη φετινή σεζόν με οδηγό τον Λούκα Ντόντσιτς, καθώς με τη νίκη τους απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς με 129-119 έφτασαν τις έξι σερί νίκες, ενώ ολοκλήρωσαν αήττητοι την πορεία τους στον όμιλο του NBA Cup με 4-0.
Ο Σλοβένος έδειξε για άλλη μία φορά γιατί τον αποκαλούν «Luka Magic», καθώς σημείωσε 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ, και παράλληλα ανέβηκε στην τρίτη θέση όλων των εποχών στη λίστα με τους παίκτες με τα περισσότερα παιχνίδια με 35+ πόντους και 10+ ασίστ.
Παράλληλα, ο 26χρονος αντιμετώπισε για άλλη μία φορά την ομάδα που αγαπήθηκε όσο κανείς, τους Ντάλας Μάβερικς, σε μία αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, όπως είχαμε δει και στην επιστροφή του στο Ντάλας, την πρώτη φορά ως αντίπαλος.
Πλέον, τα συναισθήματα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα, όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά από ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα, ωστόσο η ομάδα του Τέξας θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.
Συγκεκριμένα, ο Ντόντσιτς δήλωσε: «Θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο εύκολο τώρα. Αλλά τα παιχνίδια εναντίον του Ντάλας θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή σημασία για μένα. Θέλω να πω, έχω ακόμα πολλούς φίλους εκεί, οπότε είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι πάντα ιδιαίτερο. Όπως είπα, θα είναι πάντα ξεχωριστό για μένα».
Οι δηλώσεις του Ντόντσιτς
Luka Doncic was asked how tonight’s game vs. the Mavs compared to the emotionally charged matchups of last season:
“I would say it’s a little easier now, but games against Dallas, they always have some special meaning to me. I still have a lot of friends there. It’s fun…It’ll… pic.twitter.com/W2ibLUVmok
— Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 29, 2025
