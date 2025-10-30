Τι κι αν έλειπαν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Λούκα Ντόντσιτς; Οι Λος Άντζελες Λέικερς είχαν τον Όστιν Ριβς σε εκπληκτική κατάσταση και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 116-115 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τον Αμερικανό γκαρντ να σκοράρει σε νεκρό χρόνο από μέση απόσταση για τους Καλιφορνέζους.

Ο Ριβς τελείωσε το ματς με 28 πόντους και 16 ασίστ σε 40′, ενώ εξαιρετικό ματς πραγματοποίησε και ο Τζέικ ΛαΡάβια με 27 πόντους. Από την άλλη ο Τζούλιους Ραντλ σταμάτησε στους 33 πόντους και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στους 30, με τους «λύκους» να μην έχουν διαθέσιμο τον Άντονι Έντουαρντς.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Μπόστον Σέλτικς μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, με τους Κέλτες να επικρατούν με 125-105 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας τα ηνία από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και ύστερα, χωρίς να χάσουν το προβάδισμα.

Εντυπωσιακός ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, ενώ ο Σαμ Χάουζερ πρόσθεσε άλλους 21. Στο άλλο… στρατόπεδο, οι Εβάν Μόμπλεϊ και Τζέιλον Τάισον είχαν από 19 πόντους, με τον Ντε’ Άντρε Χάντερ να προσθέτει άλλους 18 για τους «ιππότες».

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Ασταμάτητοι είναι οι Σικάγο Μπουλς οι οποίοι πανηγύρισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις, κάμπτοντας της αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς με 126-113 στο Ιλινόι, δείχνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Τρομερό ματς από τον Μάτας Μπουζέλις με 27 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντι πρόσθεσε άλλους 20 μαζι με 12 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, ο Ζακ ΛαΒίν έβαλε 30 πόντους στην πρώην ομάδα του, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να έχει 19, έχοντας επίσης αγωνιστεί στους «ταύρους».

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:

Τορόντο Ράπτορς – Χιούστον Ρόκετς 121-139

Μπόστον Σέλτικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 125-105

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ 135-116

Μπρούκλιν Νετς – Ατλάντα Χοκς 112-117

Σικάγο Μπουλς – Σακραμέντο Κινγκς 126-113

Ντάλας Μάβερικς – Ιντιάνα Πέισερς 107-105

Ντένβερ Νάγκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 122-88

Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 134-136

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Λέικερς 115-116

Φοίνιξ Σανς – Μέμφις Γκρίζλις 113-114