Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1: Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο οι Κανονιέρηδες

Μεγάλη Άρσεναλ στο Λονδίνο και ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League! Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με σκορ 1-0 της Γουέστ Χαμ, στην αναμέτρηση που έγινε για την 36η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διατηρεί το υπερπολύτιμο +5 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Στους 79 βαθμούς οι Λονδρέζοι, στους 74 οι «πολίτες», με τη Σίτι όμως να έχει και ένα ματς λιγότερο (36 έναντι 35 παιχνιδιών).

Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες επετεύχθη από τον Τροσάρ στο 83′, ενώ στις καθυστερήσεις (90+5′) ακυρώθηκε γκολ του Γουίλσον για τους γηπεδούχους μέσω VAR.

Το πρώτο ημίχρονο θα… ξεχαστεί πολύ γρήγορα, με τις φάσεις για τις δύο ομάδες να είναι πολύ λίγες και τις επισκέψεις στις αντίπαλες εστίες ελάχιστες.

Στο 78ο λεπτό ο Ραγιά απέκρουσε εντυπωσιακά το κοντινό σουτ του Πάμπλο ενώ στο 83’ ο Έντεγκααρντ έστρωσε στον Τροσάρ, που με σουτ από το πέναλτι έκανε το 0-1.

Στο 90+4’ το σουτ του Γουίλσον κόντραρε, πέρασε έξω και από το κόρνερ ο Γουίλσον σκόραρε, αλλά ο VAR φώναξε τον διαιτητή, είδε τη φάση και ακύρωσε το γκολ για φάουλ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσεν, Γουάν Μπισάκα, Ντισασί (85’ Γουίλσον), Μαυροπάνος, Τοντιμπό, Ντιούφ, Σούτσεκ, Φερνάντες, Μπόουεν, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος (66’ Πάμπλο)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Καλαφιόρι (46’ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γουάιτ (27’ Θουμπένδι, 67’ Έντεγκααρντ), Γκάμπριελ, Λιούις Σκέλι, Σακά (81’ Μαντουέκε), Έζε (67’ Χάβερτς), Ράις, Τροσάρ, Γκιόκερες.

To πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1

Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μπράιτον – Γουλβς 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0

Νότιγχαμ – Νιούκαστλ 1-1

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1

11/5 22:00 Τότεναμ – Λιντς

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική

15/05 22:00 Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

17/05 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ

17/05 17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας

17/05 17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ

17/05 17:00 Λιντς – Μπράιτον

17/05 17:00 Γουλβς – Φούλαμ

17/05 19:30 Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ

18/05 22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

19/05 21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

19/05 22:15 Τσέλσι – Τότεναμ