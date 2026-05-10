Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.
Ο λετονός υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρουντς παραιτήθηκε σήμερα αφού την Πέμπτη δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας από τη Ρωσία και έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.
Η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια είχε ζητήσει νωρίτερα σήμερα την παραίτησή του, λέγοντας ότι τα συστήματα κατά των drones δεν αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα. Διόρισε νέο υπουργό Άμυνας τον συνταγματάρχη του λετονικού στρατού Ράιβις Μέλνις.
Η Λετονία και η Λιθουανία κάλεσαν την Πέμπτη το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του στην περιοχή αφού δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και εξερράγησαν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία.
Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε σήμερα μέσω του X ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ουκρανικά και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας ως αποτέλεσμα «ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων που εκτρέπουν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τους στόχους τους στη Ρωσία».
Ως απάντηση στα επεισόδια με drone, η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ειδικούς για να βοηθήσουν να ενισχυθεί η αεροπορική ασφάλεια πάνω από τα κράτη της Βαλτικής, είχε δηλώσει προχθές, Παρασκευή, ο Σίμπιχα.
Ο υπουργός Άμυνας ζητούσε από το Κίεβο να κοινοποιεί τα σχέδια πτήσης
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Άντρις Σπρουτς, αναμένει από το Κίεβο να του κοινοποιήσει τις διαδρομές πτήσης. Διαφορετικά, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εγκαθιστούσαν στα drones ένα σύστημα απομακρυσμένης καταστροφής, γνωστό και ως «kill switch», σε περίπτωση που αυτά παρεκκλίνουν από την πορεία τους.
Αντίθετα ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μάργκους Τσάκνα, θεωρεί ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ευθύνονται για τις συντριβές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επειδή μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο των ουκρανικών drones κοντά στα σύνορα και να τα ανακατευθύνουν προς την Εσθονία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο εσωτερικό της Ρωσίας, σε αντίστοιχες επιδρομές.
Οι αρχές των Βαλτικών χωρών δεν έχουν σκοπό να κλείσουν τον εναέριο χώρο στα ουκρανικά drones, ούτε υπάρχει σχετικό αίτημα.
