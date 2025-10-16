Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Μπορεί να έχει φτάσει στα 38 του έτη, όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο του τένις.

Ο Σέρβος «θρύλος» του αθλήματος τόνισε σε δηλώσεις του ότι στόχος του είναι να επεκτείνει όσο μπορεί την καριέρα του, ενώ επισήμανε πως θαυμάζει ανθρώπους όπως ο 41χρονος ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο 40χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Τομ Μπρέιντι που αποσύρθηκε το 2022 σε ηλικία 44 ετών.

«It’s not happening.» Djokovic isn’t done 😤 pic.twitter.com/sZn6DDkvak — BBC Sport (@BBCSport) October 16, 2025

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ένας από τους μεγάλους στόχους μου είναι να επεκτείνω όσο γίνεται περισσότερο την αθλητική καριέρα μου. Πραγματικά θέλω να δω που μπορώ να φτάσω.

Εάν δείτε όλα τα παγκόσμια αθλήματα, ο Λεμπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να είναι δυνατός, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια, ενώ ο Τομ Μπρέιντι έπαιζε μέχρι τα 44 του, είναι κάτι το απίστευτο.

Με εμπνέουν. Τα επόμενα δύο χρόνια το τένις θα μεταμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό και θέλω να είμαι μέρος της αλλαγής».