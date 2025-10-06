Τι συμβαίνει με τον Τζόκοβιτς: Έκανε δύο φόρες εμετό στη Σανγκάη την ώρα του αγώνα (vid)

Η Σανγκάη συνεχίζει να δοκιμάζει τους τενίστες με ακραίες καιρικές συνθήκες, και η χθεσινή μέρα στο Masters δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Πολλοί παίκτες χρειάστηκε να παλέψουν σκληρά για να ολοκληρώσουν τις αναμετρήσεις τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Γιάνικ Σίνερ, Νο.2 στον κόσμο, που αντιμετώπισε σοβαρές κράμπες και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τον Τάλον Γκρίκσπορ στον τρίτο γύρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι πήρε τη νίκη απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν σε τρία σετ, δεν πέρασε ακριβώς ανώδυνα. Ο 38χρονος Σέρβος ένοιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να σταματήσει δύο φορές για εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Το έχω ξαναπεί, ισχύει το ίδιο για κάθε παίκτη που βγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι βάναυσο, όταν έχεις πάνω από 80% υγρασία κάθε μέρα. Ειδικά για όσους παίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας με ζέστη, με ήλιο, είναι ακόμα πιο βάναυσο. Είναι αυτό που είναι, απλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Για μένα, βιολογικά είναι λίγο πιο δύσκολο».

Το χαρακτηριστικό βίντεο, με την αδιαθεσία του Τζόκοβιτς

Στη φάση των «16» του Shanghai Masters, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Τζάουμε Μουνάρ, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του στο τουρνουά παρά τις αντίξοες συνθήκες.