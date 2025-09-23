«Έφυγε» ο Νίκολα Πίλιτς: Ήταν ο «τενιστικός πατέρας» του Νόβακ Τζόκοβιτς

Το παγκόσμιο τένις θρηνεί, καθώς ένας θρύλος του αθλήματος, ο Νίκολα Πίλιτς, πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Κροάτης αποτέλεσε έναν κορυφαίο προπονητή, έχοντας τη δική του ακαδημία στο Μόναχο, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «τενιστικό πατέρα» του.

Πριν ασχοληθεί με την προπονητική, ο Πίλιτς είχε φτάσει στην καριέρα του μέχρι τον τελικό του Ρολάν Γκαρός το 1973, ενώ είχε κατακτήσει το US Open το 1970 στα διπλά.

Στην προπονητική του καριέρα, ο Πίλιτς παραμένει ο μόνος που έχει κατακτήσει το Davis Cup με τρεις διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, το 1988, 1989 και 1993 με τη Γερμανία, το 2005 με την Κροατία και τελευταία φορά το 2010 με τη Σερβία.

Ο «τενιστικός πατέρας» του Τζόκοβιτς

Το 1999, ο 12χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε την πόρτα της ακαδημίας του και η πρώην προπονήτριά του, Γέλενα Γκέντσιτς, έπεισε τον Πίλιτς να «σπάσει» τον κανόνα που είχε να μην προπονεί παίκτες κάτω της ηλικίας των 14. Για 4 χρόνια, ο «Νόλε» προπονούταν υπό τις οδηγίες του Κροάτη, και δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτά τα χρόνια, καθώς στο παρελθόν είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

«Ο Νίκολα είναι ο πατέρας μου στο τένις. Ένας μέντορας. Ένας άνθρωπος που μοιράστηκε ανιδιοτελώς τις γνώσεις και την εμπειρία του για το τένις και τη ζωή μαζί μου. Η υπέροχη σύζυγος του Νίκι, Μίγια, και αυτός με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες στην ακαδημία τένις τους στη Γερμανία και μου φέρθηκαν σαν δικό τους παιδί», ήταν τα λόγια του Τζόκοβιτς.

Πέρα από την προπονητική, ο Πίλιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του επαγγελματικού τοπίου του τένις. Ήταν βασικό πρόσωπο στις μεταρρυθμίσεις της ATP, υποστηρίζοντας τη βελτίωση των συνθηκών και των ευκαιριών για τους παίκτες. Οι προσπάθειές του βοήθησαν στην επαγγελματικοποίηση του αθλήματος και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου περιβάλλοντος, ωφελώντας γενιές επαγγελματιών του τένις.