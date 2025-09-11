sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Η ΕΦΟΑ κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:35

Η ΕΦΟΑ κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ

Η ομοσπονδία τένις κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια της Ελλάδας με την Βραζιλία για το Davis Cup.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο λάτρης της Ελλάδας αλλά και θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε τιμητική πρόσκληση από την ΕΦΟΑ προκειμένου να παραστεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την διεξαγωγή των αγώνων για το Davis Cup, που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο σαββατοκύριακο (13-14/9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Νόλε» βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα μετά τον αποκλεισμό του από το US OPEN και φυσικά, αν τελικά δώσει το παρών στο επικείμενο τουρνουά, αυτό θα αποτελέσει ένα αρκετά τιμητικό γεγονός στις τάξεις της διοργάνωσης.

Ο Τζόκοβιτς αποδεικνύει συνεχώς την αγάπη του για την Ελλάδα και πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί και το σχόλιο του σε δημοσίευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αναφορικά με την νικηφόρα πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Eurobasket.

Η μάχη του ΟΑΚΑ

Ανακοινώθηκε η αποστολή των ομάδων για τη συνάντηση της Ελλάδας με την Βραζιλία για το World Group 1 του Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης και πρώην Νο.3 του κόσμου, μετρά 12 τίτλους ATP στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων 3 Masters 1000 στο Monte-Carlo, καθώς και δύο τελικούς Grand Slam (Roland Garros 2021, Australian Open 2023). Μέλος της ομάδας Davis Cup από το 2019, έχει καταγράψει 13 συμμετοχές με ρεκόρ 13 νίκες και 3 ήττες, οδηγώντας την Ελλάδα σε σημαντικές επιτυχίες.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.315 στον κόσμο) μετρά τη δεύτερη του συμμετοχή στη διοργάνωση· τον περασμένο Φεβρουάριο, απέναντι στην Αίγυπτο, σημείωσε 2 νίκες. Ο Αριστοτέλης Θάνος (Νο.463 ATP) έχει ήδη 4 νίκες και 3 ήττες στο Davis Cup, δείχνοντας σταθερή αγωνιστική παρουσία.

Ο Ιωάννης Ξυλάς βρίσκεται στο Νο.732 της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Davis Cup το 2024, καταγράφοντας δύο συμμετοχές. O Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο.230 στα διπλά) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη νίκη της Ελλάδας επί της Τζαμάικα.

Οι αντίπαλοι από τη Βραζιλία

Η Βραζιλία έρχεται με ένα νεανικό και ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο. Μεγάλο αστέρι είναι ο 19χρονος João Fonseca (Νο.45 ATP), ο οποίος κατέκτησε ήδη φέτος τον πρώτο του τίτλο στο Μπουένος Άιρες, εντυπωσιάζοντας την παγκόσμια σκηνή.

Στα διπλά, η ομάδα διαθέτει δύο από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο: τον Marcelo Melo (Νο.52, πρώην Νο.1 ATP, με 2 τίτλους Grand Slam) και τον Rafael Matos (Νο.48, με υψηλότερη κατάταξη Νο.26, τίτλο στο Australian Open στα μικτά διπλά και δύο παρουσίες σε προημιτελικά Grand Slam).

Το ρόστερ συμπληρώνουν ο Thiago Seyboth Wild (Νο.143 ATP), που ξεχωρίζει για το δυναμικό παιχνίδι του, και ο Matheus Pucinelli de Almeida (Νο.281)

