Θαύμα της φύσης: Δεν… υπάρχουν αυτά που κάνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα 38! (vids)

Απίθανος: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, όχι μόνο συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, παρότι πλέον έχει «πατήσει» τα 38, αλλά πρωταγωνιστεί κιόλας, με την εικόνα του μέσα στο κορτ να θυμίζει… έφηβο!

Ο Σέρβος τα ξημερώματα πραγματοποίησε μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση στο φετινό US Open και επικράτησε με 3-1 του Αμερικανού, Τέιλορ Φριτζ, Νο. 4 στον κόσμο.

Μια νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του αμερικάνικου τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, Νο. 2 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, σε μια «γιγαντομαχία» που περιμένουν πως και πως οι λάτρεις του αθλήματος. Η νίκη απέναντι στον Φριτζ μάλιστα ήταν η 11η για τον Τζόκοβιτς σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Αμερικανό, με τον Σέρβο να έχει το απόλυτο κόντρα στον 27χρονο. Μια νίκη, που ήρθε με εξαιρετική εμφάνιση, με τον Νόβακ να κινείται μέσα στο κορτ όπως όταν ήταν 20 ετών.

DJOKOVIC HAS FRITZ’S NUMBER ON THE COURT 😤 pic.twitter.com/0s76r60IYb — SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2025

Ισως μάλιστα να παίζει ακόμα καλύτερα από τα πρώτα στάδια της καριέρας του, με την ταχύτητά του να διατηρείται σε υψηλα επίπεδα, όπως φυσικά και τα χτυπήματά του.

Με εξαιρετικά αντανακλαστικά, που θα ζήλευαν πολλοί νεότεροι αντίπαλοί του, γρήγορη σκέψη, σταθερά και δυνατά χτυπήματα από την baseline, απίθανα dropshots, αλλά και «soft hands» στο φιλέ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποδεικνύει ότι το 38 που «λέει» η ταυτότητά του δίπλα στο ονοματεπώνυμό του είναι απλά ένας αριθμός και τίποτα περισσότερο.

Αυτός θα είναι ο 53ος ημιτελικός σε επίπεδο Grand Slam για τον Σέρβο σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα έγραψε ιστορία μετά τη νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ, καθώς έγινε ο γηραιότερος τενίστας, που περνάει στην τελική τετράδα ενός τόσο σημαντικού τουρνουά, ενώ πριν από 17 χρόνια είχε γίνει ο νεότερος που φτάνει σε ημιτελικά ενός Grand Slam.

2008: Novak Djokovic becomes the youngest player to reach the semifinals of all 4 Slams. 2025: Novak Djokovic becomes the oldest player to reach the semifinals of all 4 Slams Timeless. pic.twitter.com/tUvLaRq0i7 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

Ο Τζόκοβιτς, που ψάχνει στη Νέα Υόρκη τον 5ο του τίτλο US Open (2011, 2015, 2018, 2023) και 25ο συνολικά σε επίπεδο Grand Slam, είναι ο μοναδικός τενίστας που έχει 95+ νίκες σε Αυστραλιανο Όπεν (99), Ρολάν Γκαρός (101), Γουίμπλεντον (102) και US Open (95). Κανένας άλλος στην ιστορία του τένις δεν έχει 75+ νίκες σε κάθε ένα από τα τέσσερα Grand Slams.

Novak Djokovic is the only player in tennis history to have 95+ wins at every Slam. 🇦🇺Australian Open: 99 wins

🇫🇷French Open: 101 wins

🇬🇧Wimbledon: 102 wins

🇺🇸US Open: 95 wins Nobody else has 75 wins at every Slam. The most complete player ever. pic.twitter.com/YhkCIIJnQ6 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος που φτάνει επτά χρονιές σε ημιτελικά και στα τέσσερα κορυφαία τουρνουά του κόσμου. Το έκανε το 2011, το 2012, το 2013, το 2015, το 2021, το 2023 και φέτος (2025). Ο Ρότζερ Φέντερερ το είχε κάνει 5 φορές και ο Ράφαελ Ναδάλ 2.

🇷🇸 Novak Djokovic has collected 𝟕 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 with SFs in all 4 Slams#USOpen pic.twitter.com/BBrfOVKhUO — TennisMyLife (@TennisMyLife68) September 3, 2025

Πλέον ο Νόβακ έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση: Να κερδίσει τον Κάρλος Αλκαράθ και να περάσει στον 38ο τελικό Grand Slam στην καριέρα του.

Novak Djokovic has the record for most: Slams won: 24 ✅

Slam finals: 37 ✅

Slam semifinals: 53 ✅

Slam quarterfinals: 64 ✅

Slam fourth round: 69 ✅

Slam third round: 74 ✅

Slam second round: 78 ✅ The Master of Slams. Or simply, the greatest of all time. pic.twitter.com/ggQYpQoIYK — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

Αυτή θα είναι η 9η φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστες, με το h2h να είναι στο 5-3 υπέρ του Σέρβου. Τελευταία φορά έπαιξαν φέτος στο Αυστραλιανό Όπεν, όπου επικράτησε ο Τζόκοβιτς με 3-1.

Ο Σέρβος, μάλιστα, είχε κερδίσει και πέρσι το καλοκαίρι στο ματς που είχαν δώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2-0), όπου κατέκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

Αντίθετα, τελευταία νίκη του Κάρλος Αλκαράθ απέναντι στον Σέρβο Νόβακ ήταν πέρσι στον τελικό του Γουίμπλεντον, όπου ο Ισπανός επικράτησε του Σέρβου με 3-0 σετ.

Το παιχνίδι στο US Open αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς από τη μία πλευρά του κόρτ θα βρίσκεται ένας θρύλος του τένις, ο οποίος μπορεί να είναι 38 ετών, αλλά αγωνίζεται ως 20άρης και από την άλλη ο Αλκαράθ, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά χωρίς να χάσει σετ και είναι αναμφίβολα μαζί με τον Σίνερ οι δύο κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο τη δεδομένη στιγμή.