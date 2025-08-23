sports betsson
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Τζόκοβιτς για την μεταφορά του Belgrade Open στην Αθήνα: «Μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα το τουρνουά»
Άλλα Αθλήματα 23 Αυγούστου 2025 | 12:49

Τζόκοβιτς για την μεταφορά του Belgrade Open στην Αθήνα: «Μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα το τουρνουά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε στην μεταφορά του τουρνουά στην Ελλάδα, ενώ τόνισε και τους κινδύνους που διατρέχει η Σερβία…

Σύνταξη
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου τα ξημερώματα τις Δευτέρας (25/8) πρόκειται να αντιμετωπίσει των Λέρνερ Τιέν στην πρεμιέρα του US Open.

Στο πλαίσιο του τουρνουά των ΗΠΑ, ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας μίλησε για την μεταφορά του Belgrade Open στην Ελλάδα, ενώ εξέφρασε και την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στην Σερβία, σε πολιτικό επίπεδο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

Για τη μεταφορά του τουρνουά στην Ελλάδα: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλαμε να μεταφέρουμε το τουρνουά, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά είμαστε παρόμοιοι όσον αφορά τη νοοτροπία. Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη».

Για το μέλλον του τουρνουά: «Ελπίζω ότι θα επιστρέψει στη Σερβία. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει πάντα αυτή η επιθυμία και η τάση. Ο αδερφός μου, ο Τζόρτζε – που διευθύνει το τουρνουά – απλά βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου το τουρνουά έπρεπε να μεταφερθεί. Ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιστρέψει το τουρνουά, ίσως και σε υψηλότερη κατηγορία, ποτέ δεν ξέρεις. Το κοινό στο Βελιγράδι αγαπά και παρακολουθεί το τένις, η Σερβία τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει χώρα του τένις, χάρη σε όλες τις επιτυχίες μας».

Για την κατάσταση στη Σερβία: «H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό… Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους… Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά για αυτό, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό».

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;
ΣΥΡΙΖΑ 23.08.25

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική», ανέφερε για τις πυρκαγιές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος - «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά», πρόσεθσε

Σύνταξη
Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
Έρευνα 23.08.25

Το καλοκαιρινό φρούτο που προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ και τη... σπατάλη τροφίμων

Πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ανθοκυανίνες τρώγοντας κεράσια και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων - Τι έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ

Σύνταξη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Τραγωδία 23.08.25

Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους

Σύνταξη
Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter
English edition 23.08.25

Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter

Once seen as an affordable daily treat, coffee has become a rising expense for Greek households, with forecasts warning of further price hikes in cafés, supermarkets, and even at home

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25 Upd: 13:13

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
