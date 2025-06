Η εσωτερική… μάχη και η διαχρονική αγάπη του Τζόκοβιτς για την Ελλάδα (pics+vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του. Όμως, υπάρχει μία που δεν πρόκειται πότε να βγει νικητής, όσο και αν προσπαθήσει. Αυτή είναι η μάχη με τον χρόνο. Τον αμείλικτο εχθρό όλων. Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας στις 22 Μαΐου έγινε 38 ετών (22/5/1987). Στην ηλικία που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Ράφαελ Ναδάλ. Τρία χρόνια μικρότερος από την αντίστοιχη ηλικία που αποχώρησε από τα κορτ ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος, όμως, ουσιαστικά είχε σταματήσει τo τένις έναν χρόνο πριν (40).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα 38 του συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικός και να κερδίζει τρόπαια. Όπως αυτό που πήρε στα τέλη Μαΐου στο χωμάτινο τουρνουά της Γενεύης, με το οποίο έφτασε τους 100 τίτλους στην καριέρα του. Μια κούπα που τον έβαλε στο κλειστό κλαμπ των Τζίμι Κόνορς (109) και Ρότζερ Φέντερερ (103), οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί που είχαν κατακτήσει 100 ή περισσότερους τίτλους. Ο έτερος της παρέας των big-3, Ράφαελ Ναδάλ, σταμάτησε έχοντας 92, ενώ τους 94 είχε φτάσει ο επίσης σπουδαίος Ιβάν Λεντλ.

Ο Σέρβος τενίστας αντιστέκεται στο… αναπόφευκτο. Συνεχίζει να τα δίνει όλα σε κάθε πόντο. Σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε διοργάνωση. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του. Όμως, είναι φανερό πλέον ότι το σώμα του δεν ακολουθεί το μυαλό του. Το πάθος του. Την φλόγα του για νίκες, τίτλους και διακρίσεις. Την ανάγκη του για αδρεναλίνη. Η νέα γενιά δείχνει να τον έχει ξεπεράσει, με τους Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ να είναι ένα επίπεδο πάνω. Το είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε με τον Σίνερ στο Ρολάν Γκαρός, όπου ο Ιταλός επικράτησε με 3-0 σετ. Σε μια αναμέτρηση, όπου κυριάρχησε απόλυτα το Νο.1 του κόσμου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα παρατήσει τόσο εύκολα αυτό που αγαπάει. Δεν θα παρατήσει τόσο εύκολα το τένις και όλα όσα νιώθει την ώρα που βρίσκεται μέσα στο κορτ. Στοιχεία που του δίνουν ζωή. Τον κάνουν και πάλι παιδί. Τον κάνουν να χαίρεται. Δεν θα παραδοθεί. Θα παλέψει κόντρα στον χρόνο, με την ελπίδα να μείνει όσο περισσότερο μέσα στο τουρ.

Αυτό φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που δίνει ο Νόλε. Όπως αυτή πριν από λίγες ώρες, στην οποία εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα γίνουν στο Λος Αντζελες. «Το μόνο πράγμα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε κροατικό μέσο ενημέρωσης (σ.σ Ne uspjeh prvaka) στο YouTube.

Αυτή είναι η επιθυμία του. Όμως, γνωρίζει και ο ίδιος ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει το σώμα του να ακολουθήσει τα «θέλω» του. Να αντιστρέψει τις πιθανότητες. Να κερδίσει τη μάχη, που δεν κατάφεραν να κερδίσουν οι Ράφαελ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ, οι οποίοι στα τελευταία τους… χιλιόμετρα στο τουρ αντιμετώπισαν πολλούς τραυματισμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα την επίσπευση της αποχώρησής τους από την ενεργό δράση. Ο Νόβακ ξέρει καλύτερα από όλους και κυρίως το αισθάνεται σωματικά ότι η… συνταξιοδότησή του είναι πιο κοντά από ποτέ. Το τέλος της σπουδαίας του καριέρας, που θα βάλει τέλος και στην ιστορική περίοδος των big-3. Της πιο λαμπρής περιόδου του παγκοσμίου τένις.

Γι’ αυτό και κοιτάει την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που περιλαμβάνει την Ελλάδα. Μια χώρα που λατρεύει, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ο Σέρβος νιώθει τη χώρα μας σαν τη δεύτερη πατρίδα του. «Αγαπώ την Ελλάδα, όπως όλοι οι Σέρβοι! Πάει πολύ πίσω ιστορικά, συνδεόμαστε με τη θρησκεία και έχουμε δεσμούς κουλτούρας και παράδοσης.

Πάντα περνάω φανταστικά στην Ελλάδα, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι. Όποτε συναντάω Έλληνα οπουδήποτε στον κόσμο, πάντα υπάρχει αυτή η σύνδεση. Εύχομαι σύντομα να έρθω στην Ελλάδα και να περάσω περισσότερο χρόνο. Είναι μια πανέμορφη χώρα, μια χώρα που έχει δώσει πολλά στην ιστορία του κόσμου», είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για το Davis Cup.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν τη χώρα μας. Όχι μόνο τα νησιά, όπου έχει απολαύσει αρκετές φορές ανεβάζοντας και τις σχετικές φωτογραφίες στα social media, αλλά έχει βρεθεί στην Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και σε πολλά άλλα ιστορικά μέρη της Αθήνας, δείχνοντας με κάθε τρόπο την αγάπη του για την Ελλάδα και την πλούσια ιστορία της.

Μια αγάπη, που κρατάει χρόνια, με τον Σέρβο να επιθυμεί πλέον την μόνιμη εγκατάστασή του στη χώρα μας, όπως προκύπτει τα τελευταία 24ώρα.

Ο Σέρβος τενίστας, που στο παρελθόν είχε χορέψει ακόμα και συρτάκι πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, με τον 38χρονο να ψάχνει σπίτι για την οικογένειά του και σχολείο για τα παιδιά του. Θεωρεί την Ελλάδα ως τον ιδανικό τόπο για να μείνει μόνιμα με τη σύζυγό του Γέλενα και τα δύο τους παιδιά, Στέφαν και Τάρα 11 και 8 ετών, ειδικά μετά τη… συνταξιοδότησή του.

Novak Djokovic warming up to play Thanos of Greece 😂 pic.twitter.com/xwb69aokSo

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2024