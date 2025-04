Αποκλεισμός σοκ για Τζόκοβιτς στο Μόντε Κάρλο! (vids)

Με μια μεγάλη έκπληξη σημαδεύτηκε η Τετάρτη (09/04) στο Monte-Carlo Masters, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό από τον Χιλιανό Αλεχάντρο Ταμπίλο, αλλάζοντας τις ισορροπίες στη διοργάνωση.

Ο Ταμπίλο, Νο. 32 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) μέσα σε 1 ώρα και 28 λεπτά, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι στον Σέρβο θρύλο.

Alejandro Tabilo takes the opening set 6-3 against Djokovic #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/3BVUwU0mdL

Ο αποκλεισμός του Τζόκοβιτς, μαζί με την αποχώρηση του Αλεξάντερ Ζφέρεφ (Νο.1 του ταμπλό), φέρνει σημαντικές ανακατάξεις στο τουρνουά και διευκολύνει την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά προς τον τελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που προκρίθηκε νωρίτερα στους «16», βλέπει πλέον δύο από τα μεγαλύτερα εμπόδια να αποχωρούν από το δικό του μέρος του ταμπλό, αυξάνοντας τις πιθανότητες για υπεράσπιση του τίτλου του.



Την ίδια στιγμή, ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, επικρατώντας του Αργεντινού Φρανσίσκο Τσερούντολο (Νο. 22) με 2-6, 6-0, 6-1, σε έναν αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 38 λεπτών.

Παρά το κακό ξεκίνημα, με τον Ισπανό να παραδίδει ουσιαστικά το πρώτο σετ από το 2-5 και μετά, επέστρεψε εντυπωσιακά, κυριαρχώντας πλήρως στο κορτ.

Στο τρίτο σετ, αξιοποιώντας την ψυχολογία και τον ρυθμό του προηγούμενου, ο νικητής του Roland Garros 2024 έφτασε άνετα στη νίκη, την ώρα που ο Τσερούντολο κατέρρεε αγωνιστικά με αλλεπάλληλα λάθη.

Onwards and upwards 😁@carlosalcaraz defeats Cerundolo 3-6 6-0 6-1 to earn his first-ever win in Monte-Carlo#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OEYWRP5CoK

— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2025