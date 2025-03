Χαμός στο παγκόσμιο τένις: Ο Τζόκοβιτς και η Ένωση παικτών κατά των διοικητικών οργάνων του αθλήματος (pic)

«Πόλεμος» στο παγκόσμιο τένις, με την Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA), που αποτελεί ουσιαστικά το συνδικαλιστικό όργανο των τενιστών και των τενιστριών, να καταθέτει μήνυση κατά των διοικητικών οργάνων του αθλήματος (σ.σ ATP, WTA, ITF και ITIA), κάνοντας λόγο για «διεφθαρμένο, παράνομο και καταχρηστικό σύστημα».

Η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών ιδρύθηκε το 2019 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Καναδό, Βέσεκ Πόσπισιλ, για να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αθλητών και των αθλητριών που βρίσκονται μέσα στην πρώτη 500άδα των ATP και WTA.

Η PTPA πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί στα σημαντικά οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τενίστες, όμως, τις περισσότερες φορές δεν έχει καταφέρει να βρει λύσεις στα προβλήματα, πέφτοντας πάνω στην… γραφειοκρατία των ATP, WTA, ITF και ITIA, που αποτελούν τα διοικητικά όργανα του τένις.

Σήμερα (18/3), όπως ανακοίνωσε η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών στα, προχώρησε σε μηνύσεις κατά των αρχών του αθλήματος, κάνοντας λόγο για ένα «διεφθαρμένο, παράνομο και καταχρηστικό σύστημα».

Οι μηνύσεις κατατέθηκαν ταυτόχρονα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η PTPA, με την Ένωση Τενιστών, να διαθέτει στοιχεία, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει, τα οποία «αποκαλύπτουν πώς τα διεφθαρμένα διοικητικά όργανα του τένις εκμεταλλεύονται, φιμώνουν και εκμεταλλεύονται συστηματικά τους παίκτες για να κερδίζουν προσωπικά οφέλη μέσω μονοπωλιακού ελέγχου».

Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της PTPA έχει «την υποστήριξη περισσότερων από 250 κορυφαίων ανδρών και γυναικών τενιστών, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων από τους 20 κορυφαίους αθλητές».

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘅 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀.

Today, the PTPA and over a dozen players, on behalf of the entire professional population, filed a sweeping series of legal actions against the ATP, WTA, ITF and ITIA to reform professional tennis. https://t.co/1r4LWQpopP

— Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) March 18, 2025