Σβιόντεκ: «Πριν ήμουν ρομπότ, τώρα είμαι ανώριμη και υστερική» (pic)

Το τελευταίο διάστημα η Ίγκα Σβιόντεκ έχει έρθει στο προσκήνιο για τους λάθους λόγους, με το πιο πρόσφατο γεγονός πως χτύπησε δυνατά μια μπάλα και παραλίγο να τραυματίσει ένα ball boy.

H Πολωνή αθλήτρια, με ανάρτησή της στα σόσιαλ μίντια, σχολίασε το συμβάν, ενώ στάθηκε στην ψυχική της υγείας, αναφέροντας παράλληλα πως πριν ήταν ρομπότ, ενώ τώρα ανώριμη και υστερική.

Iga Swiatek on the incident with the ball boy at Indian Wells & on handling her emotions

“First, about the incident during my last match.

It’s true – I expressed frustration in a way l’m not proud of. My intention was never to aim the ball at anyone but merely to release my… pic.twitter.com/1etCGNCdAk

