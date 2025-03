Απαράδεκτη κίνηση από Σβιόντεκ: Ξέσπασε σε ball boy κατά τη διάρκεια του Indian Wells (vid)

Η Ίγκα Σβιόντεκ, αντιμετώπισε τη Μίρα Αντρέεβα, στο India Wells, από την οποία ηττήθηκε με 2-1 σετ, αλλά αυτό που έμεινε από το ματς, ήταν το απαράδεκτο ξέσπασμα της προς ένα ball boy.

Συγκεκριμένα, η Πολωνή τενίστρια πέταξε με δύναμη το μπαλάκι προς το ball boy που της το είχε μόλις δώσει, με τον νεαρό να μην αντιδρά μεν, αλλά να είναι φανερά αμήχανος και απλά να την… κοιτά, παραμένοντας στη θέση του.

Imagine the reaction if this was Novak Djokovic???? Iga swiatek with a clown act 🤡pic.twitter.com/yA4T8PPRdX

— SK (@Djoko_UTD) March 15, 2025