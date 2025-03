Ο Τζόκοβιτς σχολίασε τη μήνυση της PTPA: «Υπάρχουν σημεία με τα οποία συμφωνώ και άλλα με τα οποία διαφωνώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη μήνυση που κατέθεσε η ένωση που ίδρυσε κατά των ATP, WTA και ITF.

έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο Μαϊάμι έξι φορές, με την τελευταία του εμφάνιση στη Φλόριντα να χρονολογείται το 2019. Ο Σέρβος επιστρέφει σε ένα τουρνουά που έχει κερδίσει το 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 και 2016, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή και να προσθέσει άλλο έναν τίτλο στη συλλογή του.

Πριν από τον αγώνα του με τον Χιτζικάτα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου αναφέρθηκε στη πρόσφατη δράση της ένωσης που ίδρυσε. Η PTPA έχει καταθέσει μήνυση εναντίον των τριών οργανισμών που διοικούν το παγκόσμιο τένις.

«Ποτέ δεν υποστήριξα το διχασμό στο τένις, αλλά πάντα αγωνιζόμουν για καλύτερη εκπροσώπηση, επιρροή και θέση των παικτών στο παγκόσμιο τένις, κάτι που πιστεύω ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Δεν αναφέρομαι μόνο στα χρηματικά έπαθλα, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα που καλύπτονται στο σχετικό έγγραφο», δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

🇷🇸 Novak Djokovic on the PTPA lawsuit:

“Tennis is the 3rd most popular sport in the world, with 1.6 billion viewers (behind football and basketball), but only 9th in terms of money distribution for tennis players.

That has to change.”

📸 Andrew Eichenholz/ATP Tour pic.twitter.com/4pjrEejiKz

— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 20, 2025