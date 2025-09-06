Τζόκοβιτς: «Θέλω σίγουρα να παίξω στην Αθήνα»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο US Open, μετά τον αποκλεισμό του από τον Κάρλος Αλκαράθ στον ημιτελικό, και μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την πορεία του στο τουρνουά αλλά και για την επόμενη μέρα.

Ο 38χρονος, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και στα τέσσερα Γκραντ Σλαμ, δήλωσε πως θέλει να κυνηγήσει τον ιστορικό 25ο τίτλο του, όμως πλέον η σωματική του κατάσταση, αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός από πολύ νεότερους τενίστες, κάνουν δύσκολο το έργο του.

Οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς

«Έχασα 3 από τους 4 ημιτελικούς από Σίνερ και Αλκαράθ. Είναι απλώς πολύ καλοί. Μετά το 2o σετ έμεινα από ενέργεια. Έτσι αισθάνθηκα και απέναντι στον Γιανίκ. Είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσω σε best-of 5 ματς, ειδικά στους τελευταίους γύρους των Slam» δήλωσε ο Σέρβος, παρ’ όλα αυτά δεν είναι απογοητευμένος από την πορεία του τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος – περίμενα τουλάχιστον έναν τίτλο. Όμως, δεδομένης της φυσικής κατάστασης και της ηλικίας, μπορώ να πω πως είμαι περήφανος. Έπαιξα καλά απέναντι σε όλους τους άλλους, αλλά εκείνοι είναι 15 χρόνια νεότεροι. Θέλω να συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω ακόμα σε ποιο βαθμό».

Ο Σέρβος μίλησε και για το αγωνιστικό του πρόγραμμα μετά τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας πως παρότι θέλει να αγωνιστεί στα Grand Slam της επόμενης σεζόν, αυτά βρίσκονται μακριά ακόμα και μοναδικό τουρνουά που σκοπεύει να αγωνιστεί είναι το 250ρι που θα διοργανώσει στην Αθήνα.

«Η Αυστραλία είναι μακριά. Σ’ αυτή τη φάση της καριέρας μου δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Θέλω να παίξω σίγουρα στην Αθήνα, τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά» ανέφερε.

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Παρισιού μετέφερε στη χώρα μας το τουρνουά που διοργάνωνε στο Βελιγράδι, λόγω της διαμάχης που έχει με τη σερβική κυβέρνηση. Το «Hellenic Championship» θα διεξαχθεί στο κλειστό ΟΑΚΑ στις 2-8 Νοεμβρίου και η χώρα μας ετοιμάζεται να επιστρέψει στον χάρτη μεγάλων διοργανώσεων της ATP μετά από 31 χρόνια.